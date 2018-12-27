Ритейлеры и стартапы отучают россиян ходить в магазин

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Онлайн-продажи еды действительно пока невелики Евгений Разумный / Ведомости

В этом году лидер российской розницы X5 Retail Group, владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», начал выстраивать инфраструктуру для онлайн-коммерции. Осенью ритейлер договорился о создании совместного предприятия с Совкомбанком для развития сети постаматов, начал переговоры с другими операторами автоматизированных пунктов выдачи интернет-покупок. Представляя стратегию развития Х5 инвесторам, главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман говорил: «Цель – адаптироваться к ритейлу следующего поколения, к новым способам шопинга».

У X5 почти два года работает онлайн-магазин на базе супермаркетов «Перекресток». В среднем покупатель тратит на perekrestok.ru около 3500 руб. – в 7 раз больше, чем в традиционном «Перекрестке», где за январь – сентябрь чек ненамного превысил 510 руб. Ритейлер не раскрывает, вышел ли проект в прибыль. Операционные результаты улучшаются, лаконичен директор по стратегии и развитию электронной коммерции «Перекрестка» Леонид Довладбегян.

Уже в 2019 г. X5 начнет тестировать новые каналы продаж и в других магазинах. В гипермаркетах «Карусель» Довладбегян обещает сервис Click & Collect, т. е. онлайн-заказ и самовывоз из магазина. Несколько пилотов запланировано в «Пятерочке», «Перекресток онлайн» будет развивать экспресс-доставку, перечисляет он, не раскрывая деталей.