Какие кадры понадобятся крупнейшим работодателям в 2019 году

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Варвара Гранкова

«Ведомости» выяснили планы крупнейших работодателей на 2019 г. Сколько и каких специалистов они будут набирать на работу?

В конце года эксперты порталов поиска работы подвели итоги уходящего года на рынке труда. Все единодушно заявили о стагнации и о том, что бизнес не строит планов, а живет сегодняшним днем. «Ведомости» тоже решили не давать общих прогнозов и просто поинтересовались планами крупнейших работодателей на ближайший год. Мы опросили около 30 компаний с численностью от 30 000 до 760 000 человек, собираются ли они в 2019 г. расширять штат и брать новых сотрудников.

Ритейл

Сеть «Магнит» выработала к сентябрю 2018 г. новую стратегию, которая предполагает запуск магазинов в новых регионах, техническое и технологическое развитие, децентрализацию управления, рассказывает директор по персоналу ритейлера Татьяна Князева. По ее словам, преобразования потребуют найма новых людей. Рост численности регионального персонала в 12 округах, где работает «Магнит», составит около 10%. Но особенно сильно (на 27%) вырастет число сотрудников «Магнита» в Сибирском округе, где откроется много новых магазинов и компания создаст новую модель мультиформатного управления: директор округа будет отвечать за разные форматы магазинов – супермаркеты, магазины у дома, дрогери (магазин, ассортимент которого представлен косметикой, бытовой химией, парфюмерией, средствами гигиены, хозтоварами) и аптеки. Кроме того, говорит Князева, «Магнит» продолжает развивать проекты Big Data. Штат IT-специалистов вырастет на 400 человек.