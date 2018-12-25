Четыре главные неприятности для малого бизнеса в 2019 году

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Варвара Гранкова

Михаил Рыжков, владелец рязанского магазина одежды «Доскервиль», надеялся, что рост ставки НДС с 18 до 20% его практически не коснется. Рыжков – индивидуальный предприниматель (ИП) на льготном режиме налогообложения, поэтому НДС не платит. Он рассчитывал, что его поставщики – производители одежды – повысят отпускные цены пропорционально повышению НДС. Однако некоторые увеличили отпускные цены на следующий сезон сразу на 15% – мол, расходы растут. Рыжкову придется менять ассортимент – увеличивать долю более дешевых моделей одежды. «Увеличивать наценку я не буду, потому что покупатели разбегутся», – сетует Рыжков. Он считает, что в следующем году у него и без повышения цен будет меньше покупателей, выручка и прибыль снизятся.

Повышение НДС

Повышение НДС на 2 п. п. – одна из ключевых неприятностей следующего года для любого бизнеса, в том числе для малого. У компании – производителя мармелада «Энерджи фуд рус» четыре основных контрагента: поставщик витаминов, фабрика мармелада, продавец упаковочного картона и логистическая компания, доставляющая товар в магазины. Все контрагенты платят НДС, знает совладелец «Энерджи фуд рус» Александр Сенин. Сенина о повышении цен пока предупредили только двое – фабрика и продавец картона. «Остальные молчат, а мы не спрашиваем. По договору они за месяц обязаны уведомить нас об изменении цен», – утверждает Сенин. Он говорит, что себестоимость производства мармелада вырастет. К тому же «Энерджи фуд рус» хочет запустить производство новой линейки БАДов, на это нужны деньги. Отпускные цены придется повысить на треть, подсчитал Сенин. Одна из крупных розничных сетей уже предупредила, что расторгнет договор даже при незначительном увеличении отпускной цены. Сейчас мармелад Megaday в рознице стоит 35–70 руб. за упаковку. Предприниматель на распутье: терять крупную сеть сбыта рискованно, но и остаться без прибыли не хочется.

Другие предприниматели готовы к самоограничениям, потому что боятся потерять клиентов. IT-компания BFG Group разрабатывает цифровые двойники заводов и платит НДС с услуг по внедрению разработанных систем. «Мы общались с представителями заводов, некоторые готовы вообще отказаться от наших услуг, если мы повысим цены», – жалуется сооснователь BFG Group Алексей Евсягин. Сейчас средняя стоимость внедрения проекта – 30 млн руб., включая 18% НДС (4,5 млн руб.). В следующем году налог вырастет на 500 000 руб.

Страховые взносы

Предприниматели и компании с режимами льготного налогообложения с января должны отчислять больше страховых взносов за наемных сотрудников. Это коснется тех, кто применяет упрощенную систему (УСН) и патентную систему (ПСН) налогообложения, а также аптек, которые платят единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Для них совокупная ставка взносов в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования увеличится с нынешних 20 до 30%.