Рядовыми сотрудниками овладел дух предпринимательства

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Варвара Гранкова

Менеджер по продажам из Чебоксар Руслан Керимов решил стать предпринимателем от безденежья. В Чебоксарах он работал в МТС и получал 22 000 руб. в месяц, потом в надежде на лучшую жизнь переехал в Москву, устроился в фирму «Консультант плюс», но заработки его выросли всего до 50 000 руб. в месяц. В интернете ему попались печенья с предсказаниями, и он решил, что продажи такого необычного товара помогут ему хорошо заработать. В 2014 г. Керимов зарегистрировал ИП и стал искать поставщиков печенья. Компания из Нижнего Новгорода предлагала печенье «Корпорация удачи», Керимов не стал наводить справки о продукте и подумал, что в любом случае везти печенье из Нижнего Новгорода в Чебоксары, между которыми 200 км расстояния, будет дешевле, нежели из других городов. Но, получив заказ, Керимов прочитал на упаковке, что печенье произведено в Москве. Керимов написал на фабрику и договорился о прямых поставках по ценам в несколько раз ниже. Керимов признает, что совершал ошибки, многому пришлось учиться с нуля.

Недавний опрос сотрудников компаний с оборотом более 100 млн руб. в год, проведенный компанией «Альфастрахование», показал, что 63% сотрудников хотят иметь собственный бизнес. Из них 26% хотят непосредственно руководить собственным делом, а 30% готовы вложить сбережения в перспективный стартап как соучредители. 7% респондентов сообщили, что сейчас разрабатывают бизнес-план для собственного проекта.

Мало зарплаты

Желание заняться своим бизнесом – не от хорошей жизни: сотрудники мечтают о независимости и хотят быть сами себе начальниками (42%) или стремятся больше зарабатывать (23%). 19% хотят попробовать себя в новой сфере, а 9% устали от офисного графика. Чаще всего сотрудники хотят разрабатывать мобильные приложения, заниматься автоматизацией. Другие популярные идеи – открыть дизайн-студию, салон красоты, парикмахерскую или ателье. О производственной деятельности наемные сотрудники думают реже – нужен значительный стартовый капитал и много времени на раскрутку. Многие стартаперы из числа рядовых сотрудников продолжают днем работать на своей обычной работе, а по вечерам занимаются бизнесом, рассказывает венчурный инвестор Александр Румянцев.