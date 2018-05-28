Как сложилась судьба стартапов, о которых «Ведомости» писали в 2015 году

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Варвара Гранкова

Раз в неделю, по пятницам, в «Ведомостях» выходят предпринимательские истории – рассказы об интересных, на взгляд редакции, стартапах. В год таким образом получается 30–35 историй. Но какова судьба наших героев? Удалось ли им вырасти с момента публикации заметки? Выполнить обещания? «Ведомости» разбирались, как сейчас идут дела у 29 героев заметок 2015 г.

«Ведомости» исключили из обзора четверых молчунов, которые отказались раскрыть выручку за 2017 г.

Оказалось, что две из 25 компаний закрылись: сеть фастфуда Mr. Pit и производитель мебели Latitude. Один стартап – разработчик виджетов для обратных звонков Callbackhunter – был продан, потому что основатели оказались в затруднительном положении. Еще четыре компании находятся на грани выживания: сеть хостелов ID Hostel, аквакультурная ферма «Главрыба», производитель скворечников «Мастер Карло» и барбершоп «Усачи». Четыре стартапа находятся в состоянии застоя, не показывая значительного роста, одна компания (Laos Tea) показала рост выручки, но не смогла утроить производство, как планировала. Две компании – производитель биологических смесей для очистки коммунальных труб «Наносерв» и интернет-магазин антиквариата «Антикварус» – не ответили на запрос «Ведомостей».

Значительный прирост по сравнению с 2015 г. показали 11 компаний. В эту группу попали стартапы, удовлетворяющие трем критериям: значительный рост выручки, выполнение или перевыполнение заявленных планов развития, а также рост в натуральном выражении, а не из-за удорожания валют, роста цен или других благоприятных внешних факторов. Из этих 11 компаний «Ведомости» отобрали шесть самых динамичных и выяснили, каким образом лидерам – героям «Своего дела» удалось вырасти.