Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4579 от 01.06.2018 под заголовком: Мученики «Своего дела»

Как разорялись стартапы - герои «Своего дела» 2015 года

У половины героев заметок «Ведомостей» трехлетней давности трудная судьба
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«Ведомости» продолжают интересоваться судьбой стартапов – героев рубрики «Свое дело» трехлетней давности. Собрать полную информацию удалось по 23 стартапам. Из них 12 выполнили и даже перевыполнили планы роста, но 11 компаний вырасти так и не смогли. «Ведомости» выбрали пять наиболее ярких историй неуспеха.

Здоровый фастфуд

Александр Колосов придумал концепцию кафе здорового фастфуда. В мае 2014 г. он вместе с двумя партнерами открыл первое кафе Mr. Pit площадью 80 кв. м в торговом павильоне у метро «Кропоткинская», еще через несколько месяцев – второе, на первом этаже здания на Сретенке. В заведениях готовили недорогие блюда из российских фермерских продуктов, мясо обжаривали без масла и без соли, в меню были свежие овощи, хумус и фалафель, бабагануш, сыры, бездрожжевая пита. Ежедневно кафе у «Кропоткинской» посещали 250–300 человек, а годовой оборот компании в 2015 г. достиг 30 млн руб. Осенью 2015 г. Колосов открыл третью точку в торговом центре «Капитолий» у метро «Университет».

Но зимой 2016 г. власти Москвы признали павильон у «Кропоткинской» самостроем и снесли. В мае 2016 г. Колосов арендовал другое помещение у «Кропоткинской», но оно попало во второй список самостроев. Как вспоминает Колосов, столичные власти предложили альтернативные помещения, но все они находились в промышленных зонах, далеко от метро.

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