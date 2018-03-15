Почему руководители так стремятся в бизнес-ангелы

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Варвара Гранкова

Иван Заерко, руководитель сети пунктов выдачи заказов интернет-магазина одежды, еще в 2013 г. задумался, куда вложить накопления: на предыдущей работе в госструктуре он получил хорошие бонусы. Вместе с другом Юрием Корякиным, который работал в хозяйственном управлении «Газпрома», он решил заняться производством интерьерной парфюмерии. Друзья знали, что в Европе ароматические спреи, свечи или диффузоры есть почти в каждом доме, а в России их мало. Партнеры вложили в стартап AtmosMoscow $50 000. В 2017 г. годовая выручка стартапа составила 1,5 млн руб. Корякин ушел с работы, чтобы посвятить себя бизнесу, а Заерко продолжает трудиться по найму. Представитель «Газпрома» подтвердил, что Корякин работал в хозяйственном управлении, но теперь не работает.

Как показал опрос российских менеджеров высшего и среднего звена, проведенный в январе 2018 г. агентством «Контакт», они все реже вкладывают деньги в элитную недвижимость или депозиты в зарубежных банках. И все чаще – в собственный бизнес или технологические стартапы. В 2017 г. 34% респондентов сообщили, что имеют свой бизнес, а 16% – что являются бизнес-ангелами. По оценкам Владимира Саковича, управляющего директора Skolkovo Ventures, в России сейчас примерно 10 000 бизнес-ангелов, большинство – топ-менеджеры и владельцы малого и среднего бизнеса, армия стремительно множится. Самые громкие примеры – в 2018 г. первый зампред Сбербанка Лев Хасис вложился в сервис доставки продуктов Instamart, а в 2015 г. вице-президент «Ростелекома» Владимир Басов стал инвестором проекта по онкодиагностике Unim.

«Ведомости» выясняли, почему российские топ-менеджеры так заинтересовались стартапами, как они совмещают новое увлечение с основной работой и как на это смотрят работодатели.

Портфель идей

В 2016 г. два руководящих сотрудника крупных банков, один – телекоммуникационной компании, а также менеджер по внешним коммуникациям бизнес-школы «Сколково» Елена Стахеева открыли в Москве экскурсионный проект «Прогулки в темноте», вложив в него 14 млн руб., по словам Стахеевой. Они подсчитали, что, если удастся раскрутить бизнес, он будет приносить 30% годовых. Выручка компании составляет 25 млн руб. в год, но прибыль бывает не каждый месяц – лето приносит убытки, говорит Стахеева.

По словам Саковича, чтобы заработать, каждый менеджер должен собрать портфель из 5–7 проектов, потому что у стартапов высокая смертность: проект развивается медленнее, чем ожидалось, появились конкуренты, из стартапа ушли ключевые сотрудники и т. п. По статистике, 90% стартапов, даже в Кремниевой долине, умирают, говорит Сакович.

Павел Журавлев, старший трейдер нефтяной компании, раз в год инвестирует личные деньги в новый проект. С 2012 г. он вместе с группой партнеров вложил $20 млн в буровую компанию. Однако сейчас, говорит Журавлев, она перестала расти и он жалеет, что не вышел вовремя из нефтяного бизнеса. Журавлев рассказывает, что в 2015 г. он купил долю в технологическом стартапе, потом с прибылью в 400% продал долю китайскому инвестору. А затем вместе с однокурсником, тоже нефтяным трейдером, он вложил $1 млн в интернет-агрегатор страховок Prosto.Insure. После Журавлев вложил $500 000 в производителя тортов для гостиниц и кафе. А в 2018 г. вместе с «дочкой» «Ростеха» «РТ-химкомпозит» планирует инвестиции в проекты автономной газовой генерации. В «РТ-химкомпозит» подтвердили, что компания рассматривает возможность совместного участия в этих проектах.

Для удовольствия

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