Как топ-менеджеру стать бизнес-ангелом

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По приблизительным оценкам, сейчас в России 10 000 бизнес-ангелов, вкладывающих личные средства в перспективные стартапы, и это число стремительно растет. Чаще всего бизнес-ангелами становятся топ-менеджеры крупных компаний или владельцы малого и среднего бизнеса. Мотивы их различны. Одних привлекает высокая доходность венчурных инвестиций, другие следуют моде на инновации, третьи устали от рутины и хотят окунуться в интересную незнакомую сферу деятельности. Вот шесть советов начинающим бизнес-ангелам.

1. Избавьтесь от самоуверенности. Высокая самооценка, умение продавливать свою точку зрения могут сыграть с начинающим бизнес-ангелом плохую шутку. Признайте, что вы ничего не понимаете в венчурном бизнесе. Это особый мир со своими правилами, схемами мошенничества, центрами влияния и экспертами, на погружение в который уходят годы.

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