Когда команда стартапа важнее идеи

Для бизнес-ангелов, выбирающих стартап, сегодня главным критерием инвестирования стала не идея, как это было несколько лет назад, а сильная команда Peoplecreations/Freepik

Мелкие инвесторы – как правило, бывшие или действующие топ-менеджеры, которые инвестируют в стартапы, – все чаще отдают предпочтение готовым, сложившимся командам. Стало заметно больше тех, кто хочет вложиться в маленький стартап с грамотной технологической командой, отмечает Алена Владимирская, руководитель проекта «Антирабство». У инвесторов с маленьким чеком – от $50 000 до $150 000 – принципиально изменился главный критерий отбора стартапов: сейчас ищут не идею, а именно умную команду с сильными компетенциями, поясняет Владимирская. По ее словам, рынок мелких инвесторов в России меняется – на нем стало больше тех, кто вкладывается в первую очередь в команду, чтобы обезопасить свои вложения.

Руководитель трекинга стартапов ФРИИ Артем Азевич тоже говорит о повышении интереса инвесторов к грамотным и работоспособным командам. Идеи, которые некому воплотить, не вызывают доверия, а команду, если идея провалится, можно переориентировать на другой продукт, рассуждает Азевич.

«Мы выбираем сложившиеся команды, людей, которые не вчера познакомились», – говорит Константин Синюшин, основатель фонда The Untitled Ventures. В коллективе должны быть люди с главными компетенциями – в маркетинге, технологиях и продукте, уточняет он. И хотим, чтобы это были не новички в бизнесе, поясняет Синюшин. Желательно также, чтобы один человек не был одновременно и разработчиком, и специалистом по продукту и рынку, уточняет управляющий партнер московского офиса хедхантинговой компании Odgers Berndtson Роман Тышковский. Если в команде нет человека с нужными компетенциями, дело поправимо – инвесторы должны убедить предпринимателей, что им не хватает умений и команду нужно усилить, говорит Азевич.