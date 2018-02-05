Лев Хасис вложился в сервис доставки еды

Статья опубликована в № 4501 от 05.02.2018 под заголовком: Лев Хасис вышел за продуктами в сеть

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Лев Хасис вышел за продуктами в сеть Максим Стулов

Экс-руководитель крупнейшего российского ритейлера X5 Retail Group и ныне первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис инвестировал в онлайн-сервис заказа из продовольственных магазинов Instamart. Это «Ведомостям» сообщил представитель сервиса и подтвердил сам Хасис.

Instamart в 2013 г. создали бывшие инвестиционные аналитики Петр Федченков и Андрей и Дмитрий Жулины. Сервис позволяет заказывать онлайн продукты из нескольких сетевых магазинов, например Metro Cash & Carry, «Карусели» и «Вкусвилла». Его модель похожа на работающий в США Instacart. Ранее в российский проект вложились основатель Qiwi Сергей Солонин, Mail.ru Group, бывший президент «Дикси» Илья Якубсон, Gazprom Media Partners и др.

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