Крупнейший российский онлайн-ритейлер Wildberries начал продажи еды

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Компания Wildberries, бизнес которой начинался с продаж одежды и обуви, начала продажи детского питания с 2018 г. и планирует расширять продовольственный ассортимент. Об этом «Ведомостям» рассказала директор по развитию ассортимента интернет-магазина Золина Саральпова. Одна из основных групп целевой аудитории Wildberries – это мамы, поэтому детское питание удачно дополнит ассортимент, пояснила она.

Wildberries, основанная Татьяной и Владиславом Бакальчуками, – крупнейший интернет-ритейлер в России, гласят данные Data Insight за 2016 г. У ритейлера есть все шансы удержать лидерство. Его выручка в России в 2017 г. выросла на 35% до 63,8 млрд руб., говорит Саральпова. А всего этот показатель составил 69 млрд руб. Почти 70% продаж приходится на одежду, обувь и аксессуары.

Но одним детским питанием компания ограничиваться не намерена и хочет расширять ассортимент продовольственных товаров, говорит Саральпова. Сейчас, по ее словам, сеть ведет переговоры с крупными производителями продуктов питания. Речь в первую очередь о товарах с длительными сроками хранения – бакалее, приправах и т. д. «Для нас важны цена, плотность упаковки, срок годности, поэтому в ближайшее время мы не планируем вводить в ассортимент скоропортящиеся продукты», – объясняет она.

В прошлом году Wildberries договорилась с «А плюс девелопментом» о строительстве гигантского распределительного центра на 145 000 кв. м на Симферопольском шоссе. В III квартале 2018 г. откроется первая очередь, говорит Саральпова: «Тогда у нас появится больше логистических возможностей в том числе и для работы с продуктами питания».

Продажи еды будут самым быстрорастущим сегментом в российской онлайн-торговле в следующие пять лет, прогнозировал в начале 2018 г. инвестбанк UBS. За последние два года на этот рынок вышло сразу несколько новых игроков, в том числе «О’кей», «Перекресток» и Ozon, напоминает UBS. Во второй половине 2018 г. онлайн-продажу свежих продуктов запустит третий по обороту ритейлер в России «Ашан».

Возможно, это «эффект Amazon», говорит управляющий сервисом доставки продуктов iGooods (сотрудничает с «Лентой», Metro и др.) Григорий Кунис. В прошлом году американский интернет-ритейлер купил премиальные супермаркеты Whole Foods почти за $14 млрд, а в начале 2018 г. открыл в Сиэтле первый в мире автоматизированный супермаркет Amazon Go без касс и продавцов.

Появление в России сервисов доставки продуктов и еды в ассортименте крупных интернет-ритейлеров связано с тем, что у многих предпринимателей завышенные ожидания, считает президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров: «Рынок в ожидании, что скоро для россиян станет нормальным заказывать свежее мясо, рыбу, овощи». Но пока этого не произошло, констатирует он, поставщики не могут гарантировать единое качество свежей продукции.

Многие интернет-ритейлеры интересуются продажами продуктов, так как это игра вдолгую и этот рынок меньше зависит от экономических потрясений, чем другие, предполагает Кунис. Насколько успешны будут продажи еды у чистых онлайн-ритейлеров, таких как Wildberries и Ozon, зависит от того, как они подойдут к развитию этого бизнеса, добавляет он: «Торговля продуктами требует совсем иного подхода и логистики, чем непродовольственными товарами».

Если Wildberries в целом ограничится продажей продуктов длительного хранения, вряд ли такая услуга будет востребована, полагает Федоров. Потребителю все равно придется идти в магазин за свежими товарами, а значит, дополнительно заказывать продукты не будет необходимости. «Единственным драйвером развития онлайн-торговли продуктами питания мог бы быть алкоголь, но, пока его продажа в интернете не легализована, ни один магазин, торгующий едой, успешным не будет», – рассуждает Федоров.

У Ozon продажи продуктов каждый год растут более чем вдвое, говорит его представитель Мария Ерунова. «Покупатели хотят покупать свежую еду онлайн, это удобно и экономит много времени. Требуется немного времени на формирование привычки», – уверена она.