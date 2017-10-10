Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Ozon решил освежиться
Интернет-магазин Ozon начал продавать свежую еду
В планах компании – за год нарастить долю продуктов в обороте до 7%
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Сейчас у Ozon.ru средний чек – около 2500 руб., со свежими товарами он может составить 3000 руб., рассчитывает ритейлер
Андрей Гордеев / Ведомости
Один из старейших в России интернет-магазинов – Ozon.ru увеличил ассортимент. Его бизнес начался в 1998 г., позднее компанию часто называли российским Amazon: как и американский интернет-ритейлер, Ozon начал с книг, а затем стал расширять бизнес.
До сих пор Ozon не продавал свежих и замороженных пищевых продуктов, только бакалею и другие продукты питания с длительным сроком хранения. Но теперь дело дошло и до скоропортящегося продовольствия, рассказала «Ведомостям» пиар-директор интернет-компании Мария Ерунова.
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