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Наталья Ищенко
Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Ozon решил освежиться

Интернет-магазин Ozon начал продавать свежую еду

В планах компании – за год нарастить долю продуктов в обороте до 7%

Один из старейших в России интернет-магазинов – Ozon.ru увеличил ассортимент. Его бизнес начался в 1998 г., позднее компанию часто называли российским Amazon: как и американский интернет-ритейлер, Ozon начал с книг, а затем стал расширять бизнес.

До сих пор Ozon не продавал свежих и замороженных пищевых продуктов, только бакалею и другие продукты питания с длительным сроком хранения. Но теперь дело дошло и до скоропортящегося продовольствия, рассказала «Ведомостям» пиар-директор интернет-компании Мария Ерунова.

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