Ozon решил продавать холодильники и стиральные машины

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Одна из целей расширения ассортимента онлайн-ритейлера – поднять средний чек А. Гордеев / Ведомости

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал продавать крупную бытовую технику, рассказала «Ведомостям» представитель компании Мария Назамутдинова. До сих пор Ozon сам не продавал холодильники и стиральные машины – этим занимались его партнеры, поскольку ритейлер не мог обеспечивать доставку и хранение такого крупногабаритного товара, пояснила Назамутдинова: «Наши ограничения по товару, который хранится на складе в Твери, – 25 кг и 120 см». В мае 2017 г. Ozon арендовал новый склад на северо-западе Подмосковья, благодаря чему компания запустила продажи крупногабаритного товара.

Тестовый период продолжался с конца июля, полноценно в Москве проект заработал 28 августа, добавила Назамутдинова. На очереди – Подмосковье, Казань, Екатеринбург и Краснодар – те города, где у ритейлера есть склады, уточнила она. Сейчас в ассортименте Ozon 1700 товаров крупной бытовой техники: холодильники, стиральные машины, плиты, посудомоечные машины, аксессуары для автомобилей, тренажеры, кондиционеры. Всего в ассортименте ритейлера почти 4,5 млн товаров.