Торговля и услуги
Статья опубликована в № 4397 от 31.08.2017 под заголовком: Ozon ставит на крупное

Ozon решил продавать холодильники и стиральные машины

Онлайн-ритейлер хочет потеснить в этом сегменты традиционные магазины

Российский онлайн-ритейлер Ozon начал продавать крупную бытовую технику, рассказала «Ведомостям» представитель компании Мария Назамутдинова. До сих пор Ozon сам не продавал холодильники и стиральные машины – этим занимались его партнеры, поскольку ритейлер не мог обеспечивать доставку и хранение такого крупногабаритного товара, пояснила Назамутдинова: «Наши ограничения по товару, который хранится на складе в Твери, – 25 кг и 120 см». В мае 2017 г. Ozon арендовал новый склад на северо-западе Подмосковья, благодаря чему компания запустила продажи крупногабаритного товара.

Тестовый период продолжался с конца июля, полноценно в Москве проект заработал 28 августа, добавила Назамутдинова. На очереди – Подмосковье, Казань, Екатеринбург и Краснодар – те города, где у ритейлера есть склады, уточнила она. Сейчас в ассортименте Ozon 1700 товаров крупной бытовой техники: холодильники, стиральные машины, плиты, посудомоечные машины, аксессуары для автомобилей, тренажеры, кондиционеры. Всего в ассортименте ритейлера почти 4,5 млн товаров.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике