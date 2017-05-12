Торговля и услуги

Ритейлеры отстояли «черную пятницу»

ФАС решила, что товарный знак Black Friday не уникален

Российские ритейлеры не захотели платить за использование слов Black Friday («черная пятница»). Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поддержала их, признав недобросовестной конкуренцией приобретение и использование товарного знака Black Friday компанией ООО «Блэк фрайдэй». Об этом говорится в сообщении ФАС.

Служба возбудила дело по заявлению Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупные онлайн- и офлайн-ритейлеры - «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, KupiVIP, «Юлмарт» и др.

«Блэк фрайдэй» незаконно присвоило исключительные права на товарный знак Black Friday», - говорится в сообщении службы. На время получения исключительных прав на товарный знак это обозначение уже уже использовалось другими интернет-магазинами, сказано в сообщении.

Комиссия ФАС установила, что Black Friday - заимствованное и не оригинальное обозначение. Поэтому, рассудила комиссия, регистрация товарного знака фирмой «Блэк фрайдэй» - это попытка монополизировать рынок услуг интернет-площадок агрегаторов.

АКИТ обратилась в ФАС в интересах всего рынка, пояснил «Ведомостям» президент АКИТ Алексей Федоров: Black Friday - это общеупотребительное выражение, как Новый год, скидка, распродажа, дисконт, его могут использовать все. Причина, по которой АКИТ пожаловалась в ФАС, в том, что «Блэк фрайдэй» «в какой-то момент начало требовать, чтобы другие участники рынка платили ему роялти за использование товарного знака» или размещали свои товары на сайте этой фирмы, добавил Федоров: «При этом у фирмы было право только на графическое изображение с конкретным шрифтом определенного цвета».

Так, в конце октября 2016 г. «Блэк фрайдэй» подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск к ООО «Эксперт таун», которое владеет сайтом распродажи «Настоящая черная пятница», свидетельствуют данные картотеки арбитража. «Блэк фрайдэй» потребовала взыскания 1,5 млн руб. и запрета использовать обозначения Black Friday, пояснила один из представителей «Эксперт таун» в суде Александра Курдюмова. Суд пока не рассматривал дело по существу, по данным картотеки.

Именно это судебное разбирательство стало одним из ключевых аргументов по делу, разбираемому в ФАС, говорит Курдюмова. Активные действия «Блэк фрайдэй» подтверждали: регистрация обозначения Black Friday была направлена на ограничение конкуренции на рынке, рассуждает она.

ООО «Блэк фрайдэй» создано в 2013 г. для организации масштабной распродажи в рунете по аналогии с распродажами в США, проходящими после Дня благодарения. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, основной владелец и гендиректор фирмы - Владимир Ким. Он не ответил по существу на вопрос «Ведомостей», согласен ли он с выводами комиссии ФАС.

В 2013 г. «Блэк фрайдэй» подала заявку на регистрацию товарного знака, отметив в заявлении, что наименование является «фантазийным и семантически нейтральным для заявленного перечня услуг»; зарегистрировать смогла его лишь к концу 2015 г.

По словам начальника отдела защиты от недобросовестной конкуренции управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Натальи Кононовой, решение службы - основание для того, чтобы признать недействительной правовую охрану товарного знака.

Теперь решение ФАС будет направлено в Роспатент, чтобы знак прекратил свою правовую охрану, рассуждает управляющий партнер Claims Игорь Невзоров; «Блэк фрайдэй» может оспорить это решение.

«Знак будет принадлежать компании до того момента, пока Роспатент не признает его прекратившим свое действие. Процедура отмены состоит из двух этапов: подачи заявления в ФАС и решения Роспатента. Роспатент может принять такое решение примерно в течение месяца», - пояснил он.

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