Ритейлеры отстояли «черную пятницу»

Российские ритейлеры не захотели платить за использование слов Black Friday («черная пятница»). Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС) поддержала их, признав недобросовестной конкуренцией приобретение и использование товарного знака Black Friday компанией ООО «Блэк фрайдэй». Об этом говорится в сообщении ФАС.

Служба возбудила дело по заявлению Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), в которую входят крупные онлайн- и офлайн-ритейлеры - «М.Видео», «Эльдорадо», Ozon, KupiVIP, «Юлмарт» и др.

«Блэк фрайдэй» незаконно присвоило исключительные права на товарный знак Black Friday», - говорится в сообщении службы. На время получения исключительных прав на товарный знак это обозначение уже уже использовалось другими интернет-магазинами, сказано в сообщении.

Комиссия ФАС установила, что Black Friday - заимствованное и не оригинальное обозначение. Поэтому, рассудила комиссия, регистрация товарного знака фирмой «Блэк фрайдэй» - это попытка монополизировать рынок услуг интернет-площадок агрегаторов.

АКИТ обратилась в ФАС в интересах всего рынка, пояснил «Ведомостям» президент АКИТ Алексей Федоров: Black Friday - это общеупотребительное выражение, как Новый год, скидка, распродажа, дисконт, его могут использовать все. Причина, по которой АКИТ пожаловалась в ФАС, в том, что «Блэк фрайдэй» «в какой-то момент начало требовать, чтобы другие участники рынка платили ему роялти за использование товарного знака» или размещали свои товары на сайте этой фирмы, добавил Федоров: «При этом у фирмы было право только на графическое изображение с конкретным шрифтом определенного цвета».

Так, в конце октября 2016 г. «Блэк фрайдэй» подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области иск к ООО «Эксперт таун», которое владеет сайтом распродажи «Настоящая черная пятница», свидетельствуют данные картотеки арбитража. «Блэк фрайдэй» потребовала взыскания 1,5 млн руб. и запрета использовать обозначения Black Friday, пояснила один из представителей «Эксперт таун» в суде Александра Курдюмова. Суд пока не рассматривал дело по существу, по данным картотеки.

Именно это судебное разбирательство стало одним из ключевых аргументов по делу, разбираемому в ФАС, говорит Курдюмова. Активные действия «Блэк фрайдэй» подтверждали: регистрация обозначения Black Friday была направлена на ограничение конкуренции на рынке, рассуждает она.

ООО «Блэк фрайдэй» создано в 2013 г. для организации масштабной распродажи в рунете по аналогии с распродажами в США, проходящими после Дня благодарения. Сейчас, по данным ЕГРЮЛ, основной владелец и гендиректор фирмы - Владимир Ким. Он не ответил по существу на вопрос «Ведомостей», согласен ли он с выводами комиссии ФАС.

В 2013 г. «Блэк фрайдэй» подала заявку на регистрацию товарного знака, отметив в заявлении, что наименование является «фантазийным и семантически нейтральным для заявленного перечня услуг»; зарегистрировать смогла его лишь к концу 2015 г.

По словам начальника отдела защиты от недобросовестной конкуренции управления контроля рекламы и недобросовестной конкуренции ФАС Натальи Кононовой, решение службы - основание для того, чтобы признать недействительной правовую охрану товарного знака.

Теперь решение ФАС будет направлено в Роспатент, чтобы знак прекратил свою правовую охрану, рассуждает управляющий партнер Claims Игорь Невзоров; «Блэк фрайдэй» может оспорить это решение.

«Знак будет принадлежать компании до того момента, пока Роспатент не признает его прекратившим свое действие. Процедура отмены состоит из двух этапов: подачи заявления в ФАС и решения Роспатента. Роспатент может принять такое решение примерно в течение месяца», - пояснил он.