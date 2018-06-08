Почему предприниматели редко пользуются мерами господдержки

И кто в этом виноват — государство или они сами

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Варвара Гранкова

В 2016 г. владельцы сети кафе здорового питания «Рецептор» Надежда Пак и Александр Брайловский решили открыть пятое по счету кафе в центре Москвы. В Московской торгово-промышленной палате им рассказали, что они могут получить поручительство под кредит в Московском фонде содействия кредитованию малого бизнеса.

Предприниматели обратились в СДМ-банк, партнер фонда, и попросили открыть им кредитную линию на 8 млн руб. Банк запросил у Пак и Брайловского полную финансовую отчетность и направил эти документы в фонд. По словам представителя фонда, предприниматели получили поручительство на 4 млн руб. Остаток суммы они взяли у банка под залог личного автомобиля. Пак рассказывает, что деньги на открытие кафе они брали из кредитной линии постепенно в течение года, истратили все 8 млн руб. и сейчас все вернули банку.

Но таких благополучных историй в российском малом бизнесе пока немного. Как показало исследование, которое по просьбе «Ведомостей» провело агентство Magram Market Research, к помощи государства прибегает незначительная доля предпринимателей. Авторы исследования опросили 2500 владельцев и руководителей небольших компаний в 24 регионах России и выяснили, что за последние 12 месяцев за поддержкой к государству обратились лишь 7% респондентов. 29% ответили, что не участвуют в программах поддержки малого бизнеса, потому что им не хватает информации, 27% не верят в получение реальной помощи от государства, а 21% считают, что процедура подготовки документов для участия в программах слишком сложна.

«Ведомости» решили выяснить, какие еще причины, кроме вышеперечисленных, побуждают предпринимателей отказываться от помощи государства.

Чем пользуются

Павел Еременко, совладелец компании по производству яблочного сока прямого отжима «Доброе поле», в 2016 г. увидел на сайте правительства Московской области сообщение о конкурсе на субсидии. В тот момент предприниматели только что закончили модернизацию производства: установили новый пресс, пастеризатор и разливное оборудование, чтобы можно было выпускать 700 л сока за смену. Оборудование обошлось в 9 млн руб., пришлось брать кредит у знакомого предпринимателя. Еременко рассказывает, что субсидию правительства Московской области можно было получить только под уже совершенную сделку и предприниматели стали спешно собирать документы и составлять финансовые отчетности для заявки. Предприятие получило субсидию, 4 млн руб., но денег, сетует Еременко, ждали четыре месяца. Когда деньги от подмосковного правительства пришли, предприниматели сразу погасили часть кредита, а оставшиеся 5 млн руб. продолжают отдавать знакомому предпринимателю и сейчас.

«Доброе поле» получило от государства живые деньги – это не единственный, но самый распространенный среди предпринимателей вид господдержки, показал опрос Magram Market Research. 15% респондентов заявили, что за последние 12 месяцев получили микрофинансирование в государственных фондах, 14% сказали, что брали субсидии на возмещение части затрат по договорам лизинга, еще 14% воспользовались гарантийной поддержкой государственных фондов для получения кредитов в банках, 12% получили субсидию на компенсацию процентной ставки по кредиту.

По словам директора Московского фонда содействия кредитованию малого бизнеса Антона Купринова, с начала 2018 г. предприниматели заняли у банков – партнеров фонда 9 млрд руб., из них под поручительство фонда – 5 млрд руб.