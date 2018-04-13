Малый бизнес оценил поддержку государства

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Малый бизнес господдержкой в целом доволен – осталось только выжить Андрей Гордеев / Ведомости

По оценкам премьера Дмитрия Медведева, за шесть лет количество малых и средних предприятий увеличилось на треть, а вклад этого сектора в ВВП вырос до 22,3%.

За последние годы принято множество полезных поправок в законы, говорит Дмитрий Несветов, член совета московского отделения «Опоры России». Самые важные, по его мнению, – надзорные каникулы, повышение предельной выручки для упрощенной системы налогообложения (УСН) и упрощение доступа малого бизнеса к госзакупкам. Медведев указывает также на то, что начали действовать программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса (так называемая «программа 6,5»). «Ведомости» разбирались, как предприниматели оценивают господдержку в течение последних нескольких лет.

Налоги

Софья Умеренкова из Тулы шьет детскую одежду и постельное белье. Два года назад индивидуальный предприниматель (ИП) Умеренкова попала под налоговые каникулы по региональному законодательству. Она экономит на этом 15 000 руб. в год, но при месячной выручке в 130 000–140 000 руб. предпринимательнице дорога каждая копейка.

Некоторые предприниматели считают каникулы слишком короткими. По мнению гендиректора компании «Точка юга» (оказывает геоинформационные услуги) Анатолия Милюкова, для выхода на операционную окупаемость начинающему бизнесмену нужно 3–5 лет.

В то же время для ИП увеличились взносы в Пенсионный фонд– с 20 до 26%, ранее рассказывала «Ведомостям» директор департамента налогового консультирования «Альянс консалтинга» Маргарита Есипова. По ее словам, фактические социальные отчисления ИП растут примерно на 15–20% в год.

Артем Лаптев, владелец онлайн-ресторана «Вкуслаб», доволен патентной системой налогообложения, действующей в Москве с 2013 г. Он в 2016 г. купил у московского правительства патент и теперь раз в год платит 180 000 руб. Сверх этой суммы приходится платить только 30 000 руб. страховых взносов. До этого он использовал УСН и платил 6% с выручки, для него это было слишком много, говорит Лаптев.

Филипп Лейтес, основатель сети точек продажи кофе навынос «Правда кофе», тоже доволен своим налоговым режимом. Он использует УСН и платит 15% с разницы между доходами и расходами.