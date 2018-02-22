ЦБ рекомендовал банкам активнее следить за операциями мелкого бизнеса

Платежи мелкому бизнесу банкам рекомендовано изучать под лупой Максим Стулов / Ведомости

Инструкцию по выявлению однодневок с перечнем отраслей и операций, к которым стоит присмотреться, ЦБ предложил банкам в рекомендациях по управлению рисками отмывания доходов. Документ был согласован с ФНС и на этой неделе опубликован ЦБ.

Банкам стоит проверять, как клиенты учитывают НДС в своих операциях, советует регулятор. Если компания получила оплату с НДС, а затем перевела эти деньги, уже не выделив налог, – это может быть признаком схемы, объясняет старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. У банка возникает вопрос, из каких средств компания будет платить налоги. Так ЦБ борется с однодневками, которые получали выручку с НДС, а затем обналичивали ее, говорит управляющий партнер «Щекин и партнеры» Денис Щекин.

За такими переводами действительно может скрываться популярная схема ухода от налогов. Например, клиент получает деньги за стройматериалы, а затем они уходят на оплату, например, транспортных услуг, которые НДС уже не облагаются, объясняет начальник управления финансового мониторинга Локо-банка Игорь Дремин. Чаще всего конечное звено – бизнес, который не платит НДС, говорит партнер BGP Litigation Александр Голиков. Это старая проблема, подтверждает Дремин: в большинстве банков уже больше года есть критерии, которые позволяют отслеживать такие операции как сомнительные, теперь же ЦБ формализует такие критерии.

Если 70% средств поступает на счет с НДС, а уходит с налогом меньше 30% – это сигнал для контроля, советует ЦБ. Также регулятор выделяет операции, которые используются для легализации средств и ухода от налогов – переводы на счета филиалов «Почты России», платежных агентов, например виртуальные кошельки, людей или турагентов.

Перечисляются и отрасли, в которых чаще всего используются такие схемы, – сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов и др. Это виды экономической деятельности, которые чаще всего используются в таких схемах, говорит партнер КИАП Михаил Успенский. В таких секторах многие работают без НДС, указывает Андреев: много индивидуальных предпринимателей и мелких фирм. Автоматическая система контроля НДС выявляет такие схемы – как только компания выставила счет-фактуру, а контрагент ее получил, система увидит, что налог не выплачен, говорит Андреев, но происходит это только в конце квартала, за это время однодневка может испариться. При блокировке ее счета банком деньги могут сохраниться, отмечает он.

Есть риск, что под подозрение попадет и добросовестный бизнес, предупреждают юристы. Претензии могут возникнуть, например, если по результатам конкурса поставщиками компании становятся коммерсанты на спецрежимах и платежи им осуществляются без НДС, говорит Успенский. Или банк не видит активных перечислений НДС в бюджет, но лишь потому, что компания ранее переплатила НДС и теперь воспользовалась возможностью зачета, отмечает он. Также у компании могут быть счета в разных банках, рассказывает Щекин: на один счет она получает выручку с НДС, переводит ее в другой банк без НДС и уже с этого счета расплачивается с бюджетом и контрагентами. Новые правила стимулируют использовать один банк для расчетов с контрагентами и бюджетом, что может быть не всегда удобно, считает Щекин.

ЦБ уже несколько лет выпускает рекомендации, как выявлять однодневки. Например, если компания почти не платит налоги, но оборот по ее счету большой, рассказывает председатель совета директоров крупного банка. Чаще всего проблемы у клиентов с «транзитными операциями», говорит сотрудник банка топ-50. Минимальные налоговые отчисления по рекомендациям ЦБ – 0,9% от оборота.

Если операция сомнительна, банк может заблокировать счета, рассказывает сотрудник крупного банка: сотрудники сначала анализируют операции, запрашивают документы и иногда выезжают на проверку, правда, даже с заблокированным счетом можно распоряжаться деньгами через платежные поручения.

С каждым годом число блокировок фирм-однодневок растет: банки получили списки клиентов от ЦБ и начали еще и обмениваться данными об отказах в операциях с другими банками. На такую проблему жаловался ЦБ бизнес-омбудсмен Борис Титов («Ведомости» видели копию такого письма). Но для бизнеса это может стать дополнительной бюрократической нагрузкой, опасается Андреев: отчитываться не только перед налоговиками, но и перед банками. Главное, чтобы банки к вопросу подошли адекватно, говорит он. Схемы же с использованием прокладочных компаний для оптимизации НДС усложнились, констатирует Успенский. Однодневка, как правило, арендует сносный офис, имеет в штате несколько человек, сдает отчетность и отвечает на запросы от контролирующих органов, рассказывает он.