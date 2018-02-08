Менеджмент / Предпринимательство
Статья опубликована в № 4505 от 09.02.2018 под заголовком: Валютный контроль и малый бизнес

Новые правила валютного контроля, о которых нужно знать малому бизнесу

Как с марта 2018 г. изменится жизнь малых импортеров и экспортеров
Максим Солнцев, председатель правления СДМ-банка

С марта 2018 г. в силу вступит инструкция ЦБ, которая облегчит жизнь компаниям, работающим с иностранными партнерами, и это коснется внешнеторговой деятельности малого бизнеса. Оформить перевод денег по внешнеторговым контрактам станет проще и быстрее. Самые важные изменения таковы.

Российским компаниям больше не нужно будет оформлять в банках паспорт сделки – документ, который необходим банку, для того чтобы провести платеж за границу. Сейчас такие паспорта необходимо оформлять для сделок на сумму более $50 000. Банк оформляет паспорт сделки, как правило, за три дня, некоторые банки берут за это плату. С 1 марта вместо паспорта сделки банк будет регистрировать внешнеторговый контракт и, как и раньше, открывать ведомость банковского контроля. Регистрация должна занимать один день. Предприниматель должен предоставить банку контракт вместе с информацией о сроках завершения расчетов по контракту.

 Банки будут регистрировать не все контракты, а только те, сумма которых превышает установленный законами предел. Для импортных контрактов и кредитных договоров это 3 млн руб., для экспортных – 6 млн руб. Если в договоре сумма меньше, его регистрировать не надо. Сумма по экспортным контрактам, которым необходима регистрация в банках, выросла в 2 раза.

Уменьшается количество документов, необходимых для валютной операции. Если раньше клиенту банка при списании и зачислении средств по паспорту сделки было необходимо предоставить справку о валютной операции, то теперь это требование отменяется. Лишь в случае авансового платежа по контракту, который был поставлен на учет, клиенту будет необходимо сообщить в банк сроки возврата аванса при непоставке товара. Однако подавать в банк документы, являющиеся основанием для проведения валютных операций (контракты, инвойсы и т. п.), все равно придется.

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