Как малому бизнесу готовиться к банковским проверкам
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Этим летом ЦБ принял несколько новых документов, которые требуют от банков дополнительно усилить контроль за клиентами. Это напрямую затрагивает интересы малого бизнеса.
Одна из главных задач банковского контроля – выявлять организации, которые не ведут реальной деятельности, а используются владельцами для перевода безналичных денежных средств в наличные, ухода от налогов или получения незаконного возмещения НДС из бюджета, для вывода денег за рубеж. В новых методических рекомендациях ЦБ конкретизировал признаки, свидетельствующие, что организация не занимается реальным бизнесом: отсутствие у компании выплат зарплаты или ее выплаты в минимальном размере, отсутствие платежей, которые сопровождают хозяйственную деятельность, а также минимальные налоговые и другие обязательные платежи – ниже 0,9% дебетового оборота по счету.
Банки выявляют клиентов, операции которых имеют эти признаки, изучают их и, если их подозрения подтверждаются, отказывают в дальнейшем проведении операций, а также в одностороннем порядке расторгают договор банковского счета. О подобных действиях банки обязаны информировать ЦБ, который, в свою очередь, направляет эту информацию во все банки страны. Эта мера была введена для того, чтобы затруднить работу однодневок и других компаний, пойманных на нарушениях законов. Раньше однодневки, получив отказ в обслуживании в одном банке, могли спокойно открыть счет в другом. Чтобы пресечь эту практику, банки по собственной инициативе начали обмениваться информацией о неблагонадежных клиентах, а теперь этот обмен уже стал обязательным. Сейчас у подозрительной компании куда меньше шансов открыть счет в другом банке, ведь за это самим финансовым организациям грозят проверки и санкции со стороны регулятора. Кроме того, банки ужесточили требования не только к самим компаниям, но и к их контрагентам и транзакциям, которые проводят контрагенты. Банк хочет понимать, с кем именно сотрудничает его клиент.
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