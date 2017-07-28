Как правильно покупать готовый бизнес

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Иногда гораздо проще купить готовый бизнес, чем регистрировать новую компанию и развивать с нуля. У налаженного бизнеса есть преимущества, которые – при определенном стечении обстоятельств – могут стать и недостатками. Покупая готовый бизнес, вы получаете не только юрлицо с пакетом документов, но также имущество, помещение (или право аренды на него), связи с контрагентами, клиентов. Вместе со всем этим вы рискуете купить также его долги, проблемы и убытки, которые владелец будет всеми силами стараться скрыть, демонстрируя успехи своей компании. Никто не признается, что продает бизнес из-за проблем, продавец скорее сошлется на переезд или желание попробовать себя в другом деле. Как не купить кота в мешке?

Покупку любого бизнеса можно разделить на два этапа. Первый – это проверка компании, второй – структурирование сделки по приобретению долей участия в бизнесе.

1. Проверка бизнеса

Надо оценить не только активы, но и пассивы. Очевидные долги можно увидеть в балансе или выявить их через аудиторскую проверку (например, «забалансовые» обязательства типа поручительств по кредитам). Но обязательства могут возникнуть в будущем, хотя не отражены в балансе или бухгалтерской отчетности. Например, заключенные договоры могут предусматривать серьезные неустойки и штрафы, грозящие расходами в будущем. Кроме того, в договорах могут быть предусмотрены фактически кабальные условия для покупаемого бизнеса. Вариантов множество, поэтому все договоры должен проверить опытный юрист на предмет потенциальных или реальных рисков.