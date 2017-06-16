Как малому бизнесу правильно оценить зарубежного партнера

Проблема правильного выбора партнеров – одна из самых важных для малого бизнеса. Предприниматели за много лет уже наработали практику оценки российских контрагентов, опыта оценки зарубежных партнеров у них гораздо меньше. При этом тема выбора правильного зарубежного партнера становится все более актуальной для малого бизнеса.

Контракт с инофирмой всегда был и остается делом более сложным, нежели контракт с фирмой российской. Прежде всего, для работы с зарубежным партнером компании требуется валютный счет. Для его открытия компания по требованиям валютного регулирования и законодательства о противодействии незаконным финансовым операциям должна пройти дополнительную проверку банка. Кроме того, при получении денег из-за рубежа или при проведении внешнеторгового платежа необходимо обосновать банку эту операцию (например, предоставить договор и прочие документы).

К тому же западные санкции заставляют российские компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность, тщательнее готовиться к сделкам с зарубежными партнерами. Иностранные банки-корреспонденты могут остановить платежи российского участника сделки или затребовать дополнительную информацию о партнере уже после проведения платежа. Клиент должен иметь возможность дать подробную информацию о своем контрагенте, а также о том, как был установлен контакт с ним. Все это требует от российских компаний большей внимательности в подготовке контрактов. Необходимо учитывать детали, о которых мы сейчас и поговорим.

Проверка благонадежности контрагента стала привычной процедурой для российских компаний, и иностранные партнеры исключением не являются. Перед заключением контракта необходимо убедиться в том, что иностранная компания имеет регистрацию и ведет именно ту деятельность, которую она вправе осуществлять. Очень важно также ознакомиться с финансовыми показателями деятельности компании и с информацией о ее руководстве и владельцах.