Как работодателю проверить будущего сотрудника

Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Советы консультанта: Как проверить будущего сотрудника, чтобы не получить кота в мешке

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Владельцы малого бизнеса при найме новых сотрудников теперь уже редко прибегают к личным связям и поиску сотрудников в семейном кругу. Чаще они ищут сотрудников на сайтах по трудоустройству. И вот нужный специалист вроде бы найден. Но работодателю необходимо знать о сотруднике больше, чем та информация, которую он указывает в резюме и готов сам о себе рассказать.

Спектр необходимой работодателю дополнительной информации зависит от позиции, на которую устраивается кандидат. Если новая работа связана с коммуникациями – имеет смысл проверить, как человек общается в соцсетях, насколько конфликтен, правильно ли говорит и грамотно ли пишет. Если вы ищете сотрудника, который будет соприкасаться с финансами, материальными ценностями, работать с вип-клиентами, иметь доступ к важным документам или прочим корпоративным секретам, вам понадобится максимально полная проверка кандидата.

Устроиться в большую компанию без всесторонней проверки службой безопасности практически невозможно. У компаний малого и среднего бизнеса таких широких возможностей нет, но существует много источников информации и баз данных, с помощью которых можно многое узнать о человеке. Этими источниками пользуются и банки для проверки потенциальных заемщиков.

Специалисты СДМ-банка составили для вас инструкцию по проверке будущих сотрудников. Следует, однако, понимать, что это не жесткий алгоритм. Сначала нужно определить, где в зависимости от позиции, на которую вы берете сотрудника, у вас может возникнуть зона риска. Этому и следует уделить внимание.