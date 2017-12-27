К чему малому бизнесу готовиться в 2018 году

Статья опубликована в № 4480 от 27.12.2017 под заголовком: Что делать малому бизнесу в 2018 году

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Если верить прогнозам, наступающий год не будет для предпринимателей простым. Что же ждет малый бизнес в новом году? Специалисты СДМ-банка подготовили серию новогодних антикризисных советов для предпринимателей.

1. В уходящем году налоговые органы добивались повышения налоговых сборов. За 10 месяцев этого года, по данным ФНС, в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн руб. – почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В следующем году тенденция сохранится, налоговые органы не ослабят контроль за бизнесом, и компаниям важно об этом помнить.

2. Будьте внимательны к контрагентам и партнерам. Совет не новый, но по-прежнему актуальный. Власти усилили борьбу с однодневками и техническими компаниями, Банк России предписал банкам проверять, ведет ли клиент реальную деятельность, и блокировать его счета в случае сомнений. Сотрудничество с однодневками, даже если вы не знали об их сущности, сулит большие проблемы – от неоплаты контракта до санкций от налоговой службы.

Существует ряд сервисов по проверке компаний, можно воспользоваться их услугами или провести проверку самостоятельно. В частности, вас должно насторожить, если компания прописана по несуществующему адресу или адресу массовой регистрации, не сдает налоговую отчетность, а ее руководитель занимает аналогичные должности в других компаниях, в том числе уже закрытых или обанкротившихся. Имеет смысл посетить офис компании и убедиться в том, что фирма живая.

3. Обязательно надо проверять платежеспособность потенциального партнера. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, за III квартал 2017 г. число банкротов в России увеличилось на 12% по сравнению с III кварталом прошлого года. А по данным ФНС, за 11 месяцев 2017 г. прекратило деятельность более 150 000 юрлиц. И даже если вы убедились, что деятельность вашего контрагента вполне законна, имеет смысл при заключении договора выбрать авансовый способ расчетов.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}