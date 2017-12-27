К чему малому бизнесу готовиться в 2018 году
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Если верить прогнозам, наступающий год не будет для предпринимателей простым. Что же ждет малый бизнес в новом году? Специалисты СДМ-банка подготовили серию новогодних антикризисных советов для предпринимателей.
1. В уходящем году налоговые органы добивались повышения налоговых сборов. За 10 месяцев этого года, по данным ФНС, в консолидированный бюджет поступило 14,3 трлн руб. – почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В следующем году тенденция сохранится, налоговые органы не ослабят контроль за бизнесом, и компаниям важно об этом помнить.
2. Будьте внимательны к контрагентам и партнерам. Совет не новый, но по-прежнему актуальный. Власти усилили борьбу с однодневками и техническими компаниями, Банк России предписал банкам проверять, ведет ли клиент реальную деятельность, и блокировать его счета в случае сомнений. Сотрудничество с однодневками, даже если вы не знали об их сущности, сулит большие проблемы – от неоплаты контракта до санкций от налоговой службы.
Существует ряд сервисов по проверке компаний, можно воспользоваться их услугами или провести проверку самостоятельно. В частности, вас должно насторожить, если компания прописана по несуществующему адресу или адресу массовой регистрации, не сдает налоговую отчетность, а ее руководитель занимает аналогичные должности в других компаниях, в том числе уже закрытых или обанкротившихся. Имеет смысл посетить офис компании и убедиться в том, что фирма живая.
3. Обязательно надо проверять платежеспособность потенциального партнера. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, за III квартал 2017 г. число банкротов в России увеличилось на 12% по сравнению с III кварталом прошлого года. А по данным ФНС, за 11 месяцев 2017 г. прекратило деятельность более 150 000 юрлиц. И даже если вы убедились, что деятельность вашего контрагента вполне законна, имеет смысл при заключении договора выбрать авансовый способ расчетов.
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