Борьба с однодневками очистила реестр юрлиц

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Борьба с однодневками вылилась в генеральную уборку реестра – компании все реже проводят ­реорганизацию, ­чтобы избежать ­налоговых проверок Интерпресс / PhotoXPress

Число компаний, прекративших работу из-за реорганизации, в 2017 г. снизилось почти втрое, а за два года – почти в 5 раз, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Это следствие борьбы с фирмами-однодневками, объясняет федеральный чиновник.

Зачистку единого реестра юрлиц (ЕГРЮЛ) от однодневок ФНС начала в 2016 г., когда получила право проверять достоверность данных в нем. Переезд или участие в реорганизации во время проверки – повод для подозрений. При реорганизации проверяют чаще, рассказывает директор департамента юридической фирмы «Клифф» Юлия Уколова: собственнику приходится подтверждать, что фирма прошла налоговую проверку и у нее нет долгов. Как только компания запускает реорганизацию, налоговики начинают проверять юридический адрес, выясняют, реальна ли реорганизация, многие не выдерживают такой проверки и не могут завершить реорганизацию, объясняет Уколова.

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