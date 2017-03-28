В борьбе с фирмами-однодневками налоговики все чаще проверяют данные в реестре юрлиц

Проверить адрес ФНС может, разослав письма, и те, кто на них не отвечает, подпадает под проверку

С начала 2017 г. в едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) появилось более 80 000 записей о недостоверности данных, почти в 3 раза больше, чем за июнь – декабрь 2016 г. (налоговики могут вносить такие записи с июня 2016 г.), сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Рост связан с активизацией проверок сведений ЕГРЮЛ, объясняет представитель ФНС, в основном вносятся записи о недостоверности адреса компании.