Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4289 от 28.03.2017 под заголовком: Адресная проверка

В борьбе с фирмами-однодневками налоговики все чаще проверяют данные в реестре юрлиц

Основная претензия – подозрительный адрес регистрации
Проверить адрес ФНС может, разослав письма, и те, кто на них не отвечает, подпадает под проверку
Проверить адрес ФНС может, разослав письма, и те, кто на них не отвечает, подпадает под проверку
Евгений Разумный / Ведомости

С начала 2017 г. в едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) появилось более 80 000 записей о недостоверности данных, почти в 3 раза больше, чем за июнь – декабрь 2016 г. (налоговики могут вносить такие записи с июня 2016 г.), сообщила Федеральная налоговая служба (ФНС). Рост связан с активизацией проверок сведений ЕГРЮЛ, объясняет представитель ФНС, в основном вносятся записи о недостоверности адреса компании.

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