Управление
Статья опубликована в № 4497 от 30.01.2018 под заголовком: Пять главных претензий по налогам

Пять самых распространенных претензий налоговых органов к бизнесу

Схемы налоговой оптимизации, которые раньше работали, в 2018 году стали опасными
Роман Терехин, управляющий партнер адвокатского бюро «Деловой Фарватер»

У государства нет денег. Чтобы наполнить бюджет, власти усиливают борьбу со схемами, с помощью которых предприниматели уходят от уплаты налогов. С 2018 г., после передачи ФНС функций администрирования страховых сборов, налоговики получили еще больше стимулов для выявления таких схем. Это означает, что ранее безопасные приемы оптимизации налогов могут привести к серьезным негативным последствиям для компании – не только уголовной ответственности, но и потере имущества. Больше всего претензий ФНС сейчас вызывают следующие схемы.

 Фиктивные поставки. Например, компания закупает товары и услуги у фиктивного контрагента, но на самом деле сама производит эти товары или услуги (или закупает их у третьей фирмы). Затем компания заявляет к вычету якобы выплаченный НДС, а также завышает свои расходы, чтобы заплатить налог на прибыль не в полном объеме.

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