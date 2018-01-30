Пять самых распространенных претензий налоговых органов к бизнесу

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У государства нет денег. Чтобы наполнить бюджет, власти усиливают борьбу со схемами, с помощью которых предприниматели уходят от уплаты налогов. С 2018 г., после передачи ФНС функций администрирования страховых сборов, налоговики получили еще больше стимулов для выявления таких схем. Это означает, что ранее безопасные приемы оптимизации налогов могут привести к серьезным негативным последствиям для компании – не только уголовной ответственности, но и потере имущества. Больше всего претензий ФНС сейчас вызывают следующие схемы.

Фиктивные поставки. Например, компания закупает товары и услуги у фиктивного контрагента, но на самом деле сама производит эти товары или услуги (или закупает их у третьей фирмы). Затем компания заявляет к вычету якобы выплаченный НДС, а также завышает свои расходы, чтобы заплатить налог на прибыль не в полном объеме.

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