Как сделать господдержку эффективнее

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Система поддержки в России движется в сторону огосударствления Ярослав Чингаев / для Ведомостей

Сложившаяся в России система поддержки по ключевым направлениям развития во многом схожа с существующими мировыми аналогами – есть банк развития, институты поддержки социальных вопросов, ключевых точек роста: малого и среднего бизнеса, экспорта и т. д. Первоначальная философия системы поддержки и работы институтов также схожа с тем, как это реализуется в других странах: в основе принцип не конкуренции с рынком, а его дополнения и использования существующей рыночной инфраструктуры для того, чтобы доводить эту поддержку до получателя.

Однако в последнее время мы видим разворот в сторону огосударствления системы поддержки. Это выражается прежде всего в отказе от помощи рынка как проводника поддержки. Показательные примеры – текущая политика банка развития, который начинает строить свою сеть, или ипотечного института развития, который хочет стать одним из ключевых игроков на рынке ипотеки.