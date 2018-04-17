Мнения / Аналитика
Статья опубликована в № 4549 от 17.04.2018 под заголовком: Как сделать господдержку эффективнее

Как сделать господдержку эффективнее

Финансист Алексей Назаров о приоритетах перенастройки системы
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Сложившаяся в России система поддержки по ключевым направлениям развития во многом схожа с существующими мировыми аналогами – есть банк развития, институты поддержки социальных вопросов, ключевых точек роста: малого и среднего бизнеса, экспорта и т. д. Первоначальная философия системы поддержки и работы институтов также схожа с тем, как это реализуется в других странах: в основе принцип не конкуренции с рынком, а его дополнения и использования существующей рыночной инфраструктуры для того, чтобы доводить эту поддержку до получателя. 

Однако в последнее время мы видим разворот в сторону огосударствления системы поддержки. Это выражается прежде всего в отказе от помощи рынка как проводника поддержки. Показательные примеры – текущая политика банка развития, который начинает строить свою сеть, или ипотечного института развития, который хочет стать одним из ключевых игроков на рынке ипотеки.

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