Как сделать господдержку эффективнее
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Сложившаяся в России система поддержки по ключевым направлениям развития во многом схожа с существующими мировыми аналогами – есть банк развития, институты поддержки социальных вопросов, ключевых точек роста: малого и среднего бизнеса, экспорта и т. д. Первоначальная философия системы поддержки и работы институтов также схожа с тем, как это реализуется в других странах: в основе принцип не конкуренции с рынком, а его дополнения и использования существующей рыночной инфраструктуры для того, чтобы доводить эту поддержку до получателя.
Однако в последнее время мы видим разворот в сторону огосударствления системы поддержки. Это выражается прежде всего в отказе от помощи рынка как проводника поддержки. Показательные примеры – текущая политика банка развития, который начинает строить свою сеть, или ипотечного института развития, который хочет стать одним из ключевых игроков на рынке ипотеки.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}