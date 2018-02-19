Приобретение ритейлера как символ огосударствления экономики

Экономист Константин Сонин о том, что означает покупка одной из крупнейших торговых сетей государственным банком

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Продажа крупнейшей розничной сети «Магнит» Сергеем Галицким, основателем компании, государственному банку ВТБ – большое событие. Это и очередной сигнал, что российские бизнесмены не видят перспектив роста в кратко- и среднесрочной перспективе. Это и очередной шаг в сторону полного огосударствления экономики – российская национализация XXI в., крупнейшая мирная национализация в мировой истории, дотянулась и до торговли.

ВТБ приобретает 29,1% акций «Магнита», чуть больше блокирующего пакета, но в ситуации, когда других хоть сколько-нибудь крупных акционеров у фирмы нет, это фактически делает банк полноценным владельцем. За последние два года стоимость акций «Магнита» снизилась больше чем вдвое, и, очевидно, Галицкий не видел перспектив улучшения.

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