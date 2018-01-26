Рост продаж «Магнита» оказался ниже его ожиданий

Основной конкурент «Магнита» -

X5 Retail Group, за прошлый год она обогнала его по обороту Е. Стецко / Ведомости

Один из крупнейших ритейлеров в России «Магнит» сообщил о росте выручки за 2017 г. на 6,4% до 1,14 трлн руб. Это ниже прогноза менеджмента компании. Осенью прошлого года компания снизила ожидания роста продаж на год до 8–10% (прежде было 9–11%).

Причина - снижение продаж в зрелых, проработавших более года магазинах, то есть сопоставимых продаж. За год сопоставимая выручка по всей группе оказалась в минусе (-3.37%). Основной для оборота краснодарской компании формат - магазины у дома «Магнит». В них сопоставимые продажи сократились за год на 1,42% из-за оттока потока покупателей (-2,63%).

Кроме того, как говорится в сообщении «Магнита», 20 декабря из-за сбоев касс вышли из строя аппараты в почти 11 000 его магазинов, настройка заняла примерно 15 минут на каждую кассу. Всего потребовалось три дня и 800 сотрудников, чтобы вручную наладить работу касс «Магнита». Ритейлер недосчитался примерно 1 млрд руб. выручки, по собственным оценкам.

За год сеть «Магнита» выросла на 2291 магазин до 16 350 точек.

Чистая прибыль «Магнита» за год упала на 34,7% до 35,53 млрд руб. Рентабельность EBITDA сократилась с 10% до 8%.

Основной конкурент «Магнита» - X5 Retail Group, за прошлый год она обогнала его по обороту, нарастив продажи на 25,5% до 1,29 трлн руб.

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