Как выглядит «Зарядье» от Галицкого
В Краснодаре на деньги миллиардера открыли современный парк
Совладелец розничной сети «Магнит» и ФК «Краснодар» Сергей Галицкий построил в Краснодаре парк. Он расположен рядом со стадионом «Краснодар», который считается одним из лучших в России и Восточной Европе. Парк открыли 28 сентября
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Дизайн парка, архитектурные проекты построек, а также ландшафтный дизайн-проект были разработаны немецким GMP International. Это проектное бюро ранее разрабатывало и стадион ФК «Краснодар»
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В СМИ и социальных сетях новый парк сравнивают с недавно открытым в Москве парком «Зарядье»
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Как и в «Зарядье», территория парка в Краснодаре поделена на несколько зон. Но не климатических, а тематических
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В краснодарском парке 30 зон, например летний амфитеатр, смотровая площадка, фонтан-каток, скалодром, музыкальный и водный лабиринты
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Общая площадь парка составляет 22,7 га, площадь зеленых насаждений — 13,2 га. Для сравнения: площадь «Зарядья» - 10,2 га
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Озеленение парка планируется закончить к весне 2018 г., а строительные и монтажные работы — к концу 2017 г. По словам Галицкого, решение открыть парк до окончания работ связано с желанием как можно скорее дать горожанам новое место для отдыха
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В парке высажено более 2300 деревьев. Среди них дуб, граб, ольха, бонсай, тополь, сосна, тюльпановое дерево, клен, туя, слива декоративная. В планах дополнительно посадить еще 150-200 деревьев
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Лестницы, дорожки и другие объекты вымощены и облицованы гранитом, мрамором и известняком
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Парк строился с ноября 2016 г. Сумму строительства и расходы на содержание парка Галицкий не раскрывает
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В парке установлено около 2000 фонарей и светильников
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Парк в ночном освещении. Он примыкает к стадиону «Краснодар»
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Режим работы парка и его отдельных строений пока неизвестен, но предполагается, что ночью он будет закрыт
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