Как выглядит «Зарядье» от Галицкого

Виталий Тимкив / РИА Новости

Озеленение парка планируется закончить к весне 2018 г., а строительные и монтажные работы — к концу 2017 г. По словам Галицкого, решение открыть парк до окончания работ связано с желанием как можно скорее дать горожанам новое место для отдыха

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