ЦБ и риски укрупнения банков

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Огосударствление банковской системы, выдавливание частных и иностранных банков из многих операций, рост недоверия клиентов – не столько продукт реальных проблем, сколько последствие политики регулятора Максим Стулов / Ведомости

Сезон отпусков в этом году не предвещал особых событий. Процентные ставки снижались, ликвидность зашкаливала, в июне ЦБ не отозвал ни одной банковской лицензии – впервые за четыре года. Но, как всегда, спокойствие оказалось обманчивым. Введение временной администрации в банк «Югра», отзыв лицензии, нехорошие слухи про банки, входящие в топ-15 по активам, привели к вымыванию ликвидности с рынка, возврату к почти забытым однодневным репо, а также оптовой распродаже облигаций всех частных банков. Не исключая системообразующие. Слухи о массированной национализации крупных банков, которые раньше можно было встретить разве что у радикалов, появились у вполне респектабельных авторов и комментаторов.

Огосударствление банковской системы, выдавливание частных и иностранных банков из многих операций, рост недоверия клиентов – не столько продукт реальных проблем, сколько последствие политики регулятора. Да, скорее всего, это не было целью регулятивных и законодательных решений.