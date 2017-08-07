Клиенты банков нервничают после краха «Югры»

Беляев занимал должность предправления холдинга до лета 2014 г. Д. Абрамов / Ведомости

С понедельника пост председателя правления «Открытие холдинга» займет его крупнейший акционер Вадим Беляев – он возвращается к оперативному управлению, сообщил «Ведомостям» представитель группы. Алексей Карахан, занимающий эту должность с января 2017 г., займется стратегическими коммуникациями, уточнил он.

«В последнее время мы видим сокращение доверия к банковской системе. Катализатором этого процесса стало падение «Югры» и активное распространение различных слухов, через sms-рассылки и социальные сети. Считаю, что повышать доверие лучше всего своим личным примером», – передал «Ведомостям» Беляев через представителя.

Опрошенные «Ведомостями» крупные банки отказались от комментариев. «Все следят за социальными сетями и видят, что происходит. Сейчас это просто массовая история, и началось это действительно после краха «Югры», – сказал представитель банка из топ-20.

Беляев занимал должность предправления холдинга до лета 2014 г. (представитель холдинга говорит, что он занимался оперативным управлением с 1995 г.). Его возвращение происходит в непростой ситуации. Месяц назад ЦБ ввел в «Югру» временную администрацию, а затем отозвал у нее лицензию. С того момента в социальных сетях и СМИ стали распространяться сообщения о проблемах еще у ряда крупнейших банков. В начале августа курирующий надзор первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин сказал в интервью ТАСС, что регулятор не ожидает в будущем серьезных негативных событий в банковском секторе, прежде всего отзыва лицензий у крупных банков.

В июне компании, в основном государственные структуры, забрали из банка «ФК Открытие» 105,8 млрд руб. Отток мог быть связан с невысокими рейтингами, говорил директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство присвоило банку рейтинг ВВВ-, пока самый низкий среди всех банков, что успело оценить агентство. Это фактически лишило банк возможности привлекать средства бюджета, пенсионных фондов и «Росвоенипотеки», а те, кто держал в нем деньги, должны были их забрать. Банк может участвовать в приобретении новых активов группой «Открытие холдинг» и оказывать ей финансовую поддержку, что может сказаться на его ликвидности и достаточности капитала, отметило агентство.

В довершение неприятностей в субботу клиенты «ФК Открытие» шесть часов не могли провести операции по картам и снимать наличные в банкоматах. Процессинг не отвечал, сообщил на сайте Рокетбанк (приложение для пользователей банковских услуг, принадлежит «ФК Открытие»).

Рабочие при ремонте на Смоленской площади повредили сразу два оптоволоконных кабеля, которые вели в центр обработки данных «ФК Открытие», сообщил представитель банка. «Живя в веке технологий, облачных сервисов, нейросетей и машинного обучения, собрав команду лучших IT-специалистов, можно стать заложником двух метров перебитого кабеля», – говорится на сайте Рокетбанка.

Проблемы затронули не более 1,5% клиентов, сообщил представитель «ФК Открытие». «Банку просто не повезло», – говорит гендиректор Ino­ventica Виталий Слизень.

«Насколько я знаю, перерезаны оказались сразу два кабеля в одно и то же время, – говорит он. – Конечно, кабели должны разноситься территориально, но даже это не гарантирует отсутствие аварий».

Капитан у штурвала В 2006 г. основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов стал гендиректором компании, эту должность он оставил лишь весной этого года. В кризис 2008–2009 гг. Олег Дерипаска возглавил свои «Базовый элемент», En+ и UC Rusal. Позже он эти должности оставил, а в прошлом году покинул пост гендиректора UC Rusal, став президентом этой компании и занявшись разработкой стратегии. Накануне IPO АФК «Система» в 2005 г. основной владелец корпорации Владимир Евтушенков вернулся на пост президента компании. «Я должен достойно вывести «Систему» на биржу», – объяснял он «Ведомостям». По его мнению, собственник должен нести персональную ответственность перед инвесторами. В конце 2015 г. предправления Промсвязьбанка стал Дмитрий Ананьев, контролирующий банк вместе с братом Алексеем.

«Чтобы понять масштаб нанесенного строителями ущерба, скажу лишь, что мы заменили более 40 м кабеля, – говорит управляющий директор «ФК Открытие» по операционно-технологическому блоку Сергей Меднов. – Соседние с нашим дата-центром здания также были без связи и интернета. Сейчас мы оперативно создали дополнительно третий канал. К концу недели планируем создать и четвертый. Но при таких масштабных ремонтных работах банки, операторы и обычные компании сталкиваются с множеством подобных случаев ежедневно. На прошлой неделе еще у одного крупного банка были перерезаны три кабеля, чудом уцелел четвертый».

На вопрос «Ведомостей», готовится ли «ФК Открытие» к тому, что часть клиентов на волне информационной атаки и истории с разорванным кабелем могут забрать свои средства, Меднов сообщил, что банк уверен, что этого не произойдет: «По соцсетям мы видим, что клиенты с пониманием отнеслись к ситуации».

Впереди у «Открытие холдинга» помимо работы на повышение доверия непростая сделка с «Росгосстрахом»: группа и Данил Хачатуров объединяют активы. Предполагается, что «Открытие» получит контроль над страховой компанией, находящейся в непростом финансовом положении, а Хачатуров – долю в холдинге. Из-за планируемой сделки S&P снизил банку рейтинг ( с BB- до В+). С февраля оперативное управление «Росгосстрахом» осуществляет «Открытие холдинг», но оформление сделки может затянуться, рассказывали «Ведомостям» люди, близкие к обеим сторонам сделки, стороны согласовывают с ЦБ ее структуру, в том числе какая структура будет владеть «Росгосстрахом».

В подготовке статьи участвовала Елизавета Серьгина