Статья опубликована в № 4384 от 14.08.2017 под заголовком: Банки с ЦБ составили число зверя
Нервозность на рынке заставляет банки обращаться за деньгами к ЦБ
Операции репо с ним, несмотря на высокую ставку, в пятницу достигли максимальных за год 666 млрд руб.
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Уход «Югры» создал нервозность на банковском рынке
Максим Стулов / Ведомости
В пятницу российские банки привлекли у ЦБ через операции репо рекордную в этом году сумму – 666,4 млрд руб. Такой способ получения средств самый дорогой среди распространенных на банковском рынке. Фиксированная ставка заимствований по репо у Банка России с конца июня – 10% годовых, ставки межбанковских кредитов, как правило, меньше ключевой ставки ЦБ (сейчас она 9%), а ВТБ размещает однодневные бонды под 8–9% годовых.
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