Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Банки сдали валюту Центробанку

Банки вернут ЦБ всю валюту

Регулятор ожидает, что кредитные организации к концу года полностью погасят задолженность по валютному репо, которое он предоставлял им с октября 2014 года