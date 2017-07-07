Банки
Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Банки сдали валюту Центробанку

Банки вернут ЦБ всю валюту

Регулятор ожидает, что кредитные организации к концу года полностью погасят задолженность по валютному репо, которое он предоставлял им с октября 2014 года

Центробанк ожидает, что банки погасят задолженность перед ним по валютному репо до конца этого года, сообщил заместитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский, заметив, что валютные заимствования уже сократились с максимума (его слова передал ТАСС).

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