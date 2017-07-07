Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Банки сдали валюту Центробанку
Банки вернут ЦБ всю валюту
Регулятор ожидает, что кредитные организации к концу года полностью погасят задолженность по валютному репо, которое он предоставлял им с октября 2014 года
- Дарья Борисяк,
- Анна Холявко
- / Ведомости
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Банки вернут ЦБ всю валюту
С. Портер / Ведомости
Центробанк ожидает, что банки погасят задолженность перед ним по валютному репо до конца этого года, сообщил заместитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Александр Полонский, заметив, что валютные заимствования уже сократились с максимума (его слова передал ТАСС).
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}