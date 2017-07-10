Банки
Статья опубликована в № 4359 от 10.07.2017 под заголовком: Банки уйдут, список останется

С октября ЦБ исключит бонды финансовых компаний и банков из ломбардного списка

Для кредитования в стране достаточно средств, а список позволял обходить множество ограничений
  • Дарья Борисяк,
  • Михаил Тегин,
  • Анна Холявко
  • / Ведомости

К июлю 2018 г. ЦБ намерен приостановить кредитование и репо под залог облигаций банков, ВЭБа и страховщиков из ломбардного списка, сообщил регулятор в пятницу. С октября он не будет включать в список их новые выпуски, за исключением бондов с ипотечным покрытием, а также увеличит по ним дисконт на 10 процентных пунктов. В дальнейшем он будет только увеличиваться: с января 2018 г. – еще на 20 п. п., а к апрелю 2018 г. дисконт достигнет в общей сложности 50 п. п. Все это сделает рефинансирование под залог таких бумаг крайне непривлекательным. Эти ограничения коснутся не только бумаг самих банков и страховщиков, но и их SPV-компаний, которые использовались для выпусков облигаций.

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