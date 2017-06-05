ЦБ готов давать под залог облигаций Бинбанка только 40% их стоимости

Избыток ликвидности в системе позволяет Центробанку быть разборчивым Андрей Гордеев / Ведомости

Всего 40% стоимости облигаций восьми банков – Бинбанка, Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), «Державы», «Восточного», «Ренессанс кредита», Металлинвестбанка, «Союза» и Новикомбанка – предоставляет с 1 июня Центральный банк по операциям репо, сообщил сам ЦБ, а с 1 июля вовсе перестанет принимать их в репо, хотя сохранит в ломбардном списке до погашения. Такие сведения содержатся в письме ЦБ от 30 мая, разосланном руководству («Ведомости» с ним ознакомились, содержание подтвердили топ-менеджер одного из перечисленных банков и топ-менеджер банка из первой десятки).

Как сказано в письме, решение ЦБ касается облигаций с рейтингами от агентств S&P, Fitch и Moody’s не выше В-/В3, В/В2 и связано с избытком ликвидности у банков и снижением их спроса на рефинансирование. Представитель ЦБ не ответил на запрос «Ведомостей».

ЦБ последовательно ужесточал требования к ломбардному списку и это решение вполне в русле его политики, замечает аналитик S&P Роман Рыбалкин. В феврале 2015 г. регулятор при включении в список стал требовать от банков наличие рейтинга от международных агентств S&P, Fitch или Moody’s не ниже BB/Ba2, в июле 2016 г. повысил минимум до В+/B1. Некоторые эмитенты, вместо того чтобы регистрировать новые выпуски по более жестким требованиям, решением собраний держателей пролонгировали текущие облигации (см. врез) – в том числе для того, чтобы оставить их в ломбардном списке, замечает Рыбалкин.

Решение ЦБ об установлении дисконта было ожидаемым и ощутимо не повлияет на деятельность Бинбанка, заявил его представитель, а от других комментариев отказался.

УБРиР планирует выкупить все облигации, которые находятся в обращении, и уже объявил внеочередную оферту, сообщил руководитель дирекции финансовых рынков банка Владимир Зотов.

«60% – очень существенный дисконт, аномально высокая, заградительная ставка. Для владельца такой бумаги реповать ее станет невыгодно, и он будет ее продавать», – говорит руководитель группы банковских рейтингов Аналитического кредитно-рейтингового агентства (АКРА) Кирилл Лукашук: как правило, для крупных банков дисконт составляет 5–10%. Ломбардный список – это сигнал инвесторам на долговом рынке, они могут воспринять решение ЦБ негативно, поскольку оно влияет на ликвидность бумаг, продолжает Лукашук: «Могут быть распродажи». Но если банк финансово устойчив, он с этой проблемой справится, уверен аналитик АКРА.

Растянуть облигации В мае 2016 г. Бинбанк, рейтинг долгосрочной кредитоспособности которого от агентства S&P составлял B-, решил довыпустить облигации выпуска от 7 ноября 2011 г. и облигации двух выпусков от 25 декабря 2013 г. на общую сумму 52 млрд руб. В октябре аналогичное решение на 12 млрд руб. по своим облигациям принял УБРиР.

Решение ЦБ связано не только с рейтингами, это еще и оценка им своего кредитного риска, ведь в случае дефолта по операции репо ЦБ остается с бумагой, под залог которой предоставил финансирование, объясняет он. В целом же решение ЦБ говорит о его готовности уменьшить размеры операций рефинансирования, заключает Лукашук: в банковской системе и так достаточно денег, нет смысла занимать их дорого у регулятора.

Риски для банков скорее репутационные, на рынке решение ЦБ скажется слабо, считает Рыбалкин: задолженность банков перед ЦБ по сделкам репо практически нулевая, большая часть сделок осуществляется через биржу.

Сейчас подходящее время, чтобы безболезненно привести ломбардный список в соответствие с требованиями ЦБ: на рынке есть излишек ликвидности, у банков нет интереса к рефинансированию в ЦБ, согласен зампред правления и начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев. По его данным, сам Металлинвестбанк почти полностью выкупил свой выпуск номиналом 2 млрд руб., на рынке осталось облигаций примерно на 275 млн руб.

«Восточный» недавно реструктурировал свой субординированный выпуск евробондов, ЦБ снизил стоимость залога по нему, поскольку он тоже субординированный, объясняет предправления «Восточного» Алексей Кордичев. Для банка это не проблема, утверждает он: выпуски учитываются в капитале, изменение их рыночной или залоговой стоимости на нем не отражается.

Представители остальных перечисленных в письме банков не ответили на запросы «Ведомостей».