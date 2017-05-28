Микаил Шишханов уходит с должности председателя правления Бинбанка

Совладелец Бинбанка и один из основателей промышленно-финансовой группы (ПФГ) «Сафмар» Микаил Шишханов покидает должность председателя правления банка. Он назначен куратором ряда стратегических направлений деятельности группы «Сафмар».

«Помимо финансового блока ПФГ Микаил Шишханов в новой должности будет курировать внешнеэкономическую деятельность группы, в частности направления перспективного сотрудничества с западными, азиатскими и арабскими фондами, ритейловые компании группы (“М.видео”, “Эльдорадо”, “Техносила”), лизинговую компанию “Европлан”, IT-технологии, а также страховой бизнес — компанию ВСК», — говорится в сообщении Бинбанка.

Шишханов переходит в «Сафмар» в качестве зампредседателя совета директоров и остается членом совета директоров промышленных и финансовых активов группы. Временно исполнять обязанности предправления Бинбанка будет Александр Лукин.