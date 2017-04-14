Бинбанк подтвердил участие в bail-in «Пересвета»

Бинбанк решил конвертировать принадлежащие ему облигации проблемного банка «Пересвет» в капитал кредитной организации (механизм bail-in). «Мы подтверждаем свое согласие на участие в bail-in», - сообщила пресс-служба банка.

Сегодня, 14 апреля, истекает срок, к которому кредиторы банка «Пересвет» должны подписать договоры о конвертации своих средств в капитал банка. От того, согласятся ли кредиторы конвертировать средства, будет зависеть, примет ли ЦБ решение о санации. Банк зарегистрировал выпуск 15-летних субординированных облигаций на 125 млрд руб.: минимум 72 млрд руб. должны выкупить кредиторы, остальное готов выделить ЦБ. Деньги получит предполагаемый санатор «Пересвета» – опорный банк «Роснефти» ВБРР.

По данным «Ведомостей», санация «Пересвета» состоится – все крупные кредиторы банка согласны на конвертацию. Сегодня участие в спасении банка подтвердило ПАО «Интер РАО» - на счетах в «Пересвете» у группы «Интер РАО» было 18,7 млрд руб.

Крах «Пересвета», 49,7% акций которого принадлежит Русской православной церкви, стал одним из самых сильных потрясений на рынке в прошлом году. «Пересвет» прошел проверку ЦБ и был включен в госпрограмму докапитализации через ОФЗ, среди его клиентов госкомпании, их менеджеры и вип-клиенты: из 22,5 млрд руб. вкладов в «Пересвете» застраховано лишь 7,4 млрд. В ноябре 2016 г. ЦБ ввел в банк временную администрацию.