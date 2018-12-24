Менеджмент / Управление

Как и за что в России штрафуют сотрудников

Чего хотят добиться работодатели и что получают на самом деле
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Штраф – хороший способ воздействия на сотрудников и экономии фонда оплаты труда, думают многие работодатели. Так ли это? Ответ дало исследование «Ведомостей» и кадрового агентства «Контакт». В нем приняли участие 384 гендиректора и менеджера по персоналу и 658 сотрудников, они рассказали, за что и на сколько штрафуют работников, зачем их штрафуют и эффективны ли штрафы.

Кого и за что наказывают

47,7% работодателей сказали, что штрафуют сотрудников, о том же сообщили 26,4% работников, и треть из них заявили, что с каждым годом сотрудников штрафуют все чаще или на все большие суммы. Одновременно по просьбе «Ведомостей» портал Rabota.ru провел блиц-опрос на ту же тему 903 работодателей и 3500 работников. 52% работодателей и 59% работников сообщили, что в их компаниях штрафуют.

По словам работодателей, участвовавших в исследовании «Ведомостей» и «Контакта», штрафы чаще всего накладываются за грубые нарушения трудовой дисциплины (прогулы, выход на работу в нетрезвом виде и т. п., 65% респондентов), за некачественную работу, за срыв сроков исполнения. В пятерку самых популярных оснований входят также опоздания на работу и невыполнение плана.

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