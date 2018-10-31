Менеджмент / Управление
Статья опубликована в № 4686 от 31.10.2018 под заголовком: Лучший как худший

Почему российским предприятиям не нужна кадровая политика

А подбор кадров не зависит от предлагаемых зарплат
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Исследование должно было дать ответ на вопрос, каковы цели управления персоналом в компаниях, как они влияют на условия, предлагаемые работникам, и удовлетворенность подбором кадров. Опрошены менеджеры и директора по персоналу, владельцы и гендиректора 297 предприятий. Результаты шокировали.

Без политики дешевле

Треть респондентов (32%) признались, что в их компаниях нет сформулированной кадровой политики. Как выяснилось, это вовсе не катастрофа – у них меньше расходов, чем у нанимателей с кадровой политикой. Респонденты без сформулированных целей управления персоналом чаще предлагают зарплаты ниже рыночных, чем респонденты с кадровой политикой: 21% против 9%. Они также меньше тратятся на социальный пакет: ДМС сотрудникам оплачивают 61% респондентов с кадровой политикой и 37% без таковой, дополнительное образование – 50% и 28% соответственно.

76% респондентов как с кадровой политикой, так и без нее закрывают вакансии в разумные сроки. И предъявляют к кандидатам только два ключевых требования: подходящие личные качества и опыт работы. Лишь половина респондентов требует наличия профильного образования: 51% респондентов с кадровой политикой и 45% без кадровой политики.

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