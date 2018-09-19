Менеджмент / Карьера

Работодателям все труднее стимулировать персонал нематериальными способами

Сотрудники переводят все льготы в деньги. Какие неденежные стимулы ценятся?
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За последние годы сотрудники российских компаний привыкли к хорошим соцпакетам и нематериальным бонусам – с 2014 г. работодатели экономят на оплате труда, взамен завлекая сотрудников обещанием карьерного роста, признанием заслуг (доски почета, похвалы и проч.) или участием в интересных проектах, говорит заместитель гендиректора кадрового холдинга «Анкор» Татьяна Баскина. Но сейчас сотрудники ценят эти стимулы меньше, чем деньги. Опрос 3000 соискателей из всех регионов России, проведенный сервисом Rabota.ru, показал: если в 2017 г. предоставляемые компаниями блага мотивировали на хорошую работу 80% работников, то в 2018 г. – 65%.

Давать и отнимать

Разочарования объясняются тем, что компании одной рукой предлагают льготы, а другой сразу их отбирают – они заботятся о сотрудниках только на словах, полагает партнер «Экопси консалтинга» Григорий Финкельштейн. Он приводит в пример компанию, которая раздала сотрудникам корпоративные членские карточки фитнес-клуба, но при этом одобрительно относилась к тому, что сотрудники задерживались на работе до девяти часов вечера и не успевали ходить в фитнес-клуб. Недоверие работников к неденежному стимулированию часто проистекает из-за отсутствия единых для всего руководства стандартов общения с сотрудниками, добавляет Финкельштейн: например, директор по персоналу доброжелателен и пытается завоевать доверие, а начальники отделов регулярно звонят сотрудникам в 11 часов вечера и устраивают головомойку.

Российские компании в половине случаев не исполняют обязательств по неденежной мотивации, потому что знают: по закону их могут наказать только за невыплату зарплаты, говорит эксперт по управлению персоналом Strategic Business Partners Елена Каминская.

Безразличны к бренду и  офису

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