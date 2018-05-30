Какие компании больше всего платят рядовым сотрудникам

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Варвара Гранкова

Более 100 компаний из индекса S&P 500 в 2017 г. платили рядовым сотрудникам не менее $100 000 в год, следует из данных, представленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Большинство американских компаний, сотрудники которых имеют самые высокие в стране заработки, – не банки или управляющие компании, а биотехнологические, энергетические и технологические предприятия. Больше половины компаний с наивысшими зарплатами сотрудников – компании, добывающие нефть и газ, производители нефтепродуктов и поставщики электроэнергии. The Wall Street Journal (WSJ) проанализировала отчетность компаний и данные о занятости из S&P Global Market Intelligence Capital IQ и подсчитала, что всего в энергетическом секторе США занято более 600 000 человек.

В соответствии со вступившими в силу в этом году положениями закона Додда – Фрэнка публичные американские компании начали раскрывать медианные зарплаты сотрудников. Ранее от эмитентов требовали только детальной информации о вознаграждениях топ-менеджмента. Информацию о медианной зарплате сотрудников раскрыли примерно 400 компаний из S&P 500, средний показатель по всем ним равняется $78 830. При этом, по данным Бюро трудовой статистики США, медианная зарплата всех работающих американцев в прошлом году немного не дотягивала до $38 000.

В каких отраслях высокооплачиваемые позиции скорее норма, чем исключение? Медианная зарплата в 2017 г. превышала $200 000 в четырех компаниях из S&P 500. Одна из них Facebook, а три другие – фармацевтические предприятия Incyte, Celgene и Vertex Pharmaceuticals с показателями $253 000, $213 000 и $211 500 соответственно.

В топ-25 по медианной зарплате вошла одна, небольшая, финансовая компания – Affiliated Managers Group ($157 384 в год). Goldman Sachs Group заняла 46-е место: медианная зарплата примерно 34 000 ее сотрудников оказалась равной $135 165.