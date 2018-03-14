Крупнейшие компании США раскрыли зарплатные разрывы

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Варвара Гранкова

Крупные публичные компании США в этом году впервые начинают публиковать данные о медианной зарплате сотрудников и соотношении ее и вознаграждения гендиректора компании за тот же период. Это требование содержится в законе Додда – Фрэнка, принятом в 2010 г. после финансового кризиса с целью снижения рисков в финансовой отрасли США. Предполагается, что информация о соотношении зарплат гендиректора и рядовых сотрудников поможет инвесторам лучше понимать правила вознаграждения руководителей крупнейших компаний и оказывать на них влияние.

Некоторые инвесторы и эксперты считают новые требования к раскрытию информации весьма своевременными. Инвесторы не должны оставаться в неведении о том, сколько компания платит своим сотрудникам, уверен Брендон Рис, заместитель директора инвестиционного подразделения AFL-CIO. Критики, в свою очередь, считают новый коэффициент (отношение вознаграждения гендиректора к медианной зарплате сотрудников) малоинформативным и указывают, что на него серьезно влияет такая практика, как, например, передача низкооплачиваемых функций на аутсорсинг или наем низкоквалифицированных сотрудников в странах с дешевой рабочей силой. К тому же законы оставляют компаниям пространство для маневра в определении медианной зарплаты сотрудников, что также затрудняет сравнение работодателей по этим показателям.

Сюрпризы отчетности

Некоторые эксперты по заработной плате считают, что уже опубликованные отдельными компаниями цифры не доказывают, что гендиректорам платят слишком много, а рядовым сотрудникам – слишком мало, а просто отражают высокий уровень конкуренции работодателей на рынке труда. Первые опубликованные данные содержат и ряд сюрпризов. Так, оказалось, что несколько мелких банков платят своим сотрудникам больше, чем их крупные конкуренты. Два небольших банка, Cincinnati Financial и BB&T, обошли по показателю медианной зарплаты своего крупного конкурента, U.S. Bancorp: $91 647, $84 550 и $58 269 соответственно. А соотношения зарплат гендиректоров и рядовых сотрудников некоторых фирм с разными бизнес-моделями и структурой персонала оказались практически идентичными.

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