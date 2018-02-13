Во сколько раз зарплаты гендиректоров выше, чем у рядовых сотрудников

Статья опубликована в № 4507 от 13.02.2018 под заголовком: Гендиректора ушли в отрыв

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Варвара Гранкова

Крупнейшие компании Соединенных Штатов готовятся впервые опубликовать данные о соотношении зарплат их руководства и рядовых сотрудников. Это требование предусмотрено одним из положений закона Додда – Фрэнка, принятого в июле 2010 г. с целью снижения рисков в финансовой системе США после начавшегося в 2008 г. кризиса.

Предусмотренный законодательством коэффициент рассчитывается как отношение годового вознаграждения генерального директора компании к медианной зарплате ее сотрудников. Публикация этих данных вызывает опасения у многих топ-менеджеров и членов советов директоров – и не беспричинно: это может вновь обострить общественную дискуссию о завышенных выплатах топ-менеджерам.

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