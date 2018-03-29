Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4536 от 29.03.2018 под заголовком: Принуждение к справедливости

Рядовые работники недовольны зарплатными разрывами

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Гендиректор компании – производителя консервов и соков Del Monte Абу-Газале в 2017 г. заработал в 1465 раз больше медианной зарплаты 39 000 сотрудников компании: $8,5 млн против $5833, согласно недавно опубликованным данным Del Monte. Американские компании начали публиковать данные по требованию закона Додда – Франка.

Зарплатный разрыв в Del Monte не самый большой. Рекорд пока принадлежит автомобильной группе Aptiv (бывшая Delphi): в прошлом году ее гендиректор Кевин Кларк заработал $13,8 млн, что более чем в 2500 раз превышает медианную зарплату 130 000 сотрудников компании ($5464).

Подтолкнуть к справедливости

Большая часть положений закона Додда – Франка изначально была нацелена на банки и фирмы с Уолл-стрит, но оказалось, что зарплатные разрывы в крупных банках довольно скромны в сравнении с некоторыми американскими нефинансовыми компаниями. Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон в прошлом году заработал в 364 раза больше медианного сотрудника банка: почти $30 млн против немногим менее $78 000.

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