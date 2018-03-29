Рядовые работники недовольны зарплатными разрывами
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Гендиректор компании – производителя консервов и соков Del Monte Абу-Газале в 2017 г. заработал в 1465 раз больше медианной зарплаты 39 000 сотрудников компании: $8,5 млн против $5833, согласно недавно опубликованным данным Del Monte. Американские компании начали публиковать данные по требованию закона Додда – Франка.
Зарплатный разрыв в Del Monte не самый большой. Рекорд пока принадлежит автомобильной группе Aptiv (бывшая Delphi): в прошлом году ее гендиректор Кевин Кларк заработал $13,8 млн, что более чем в 2500 раз превышает медианную зарплату 130 000 сотрудников компании ($5464).
Подтолкнуть к справедливости
Большая часть положений закона Додда – Франка изначально была нацелена на банки и фирмы с Уолл-стрит, но оказалось, что зарплатные разрывы в крупных банках довольно скромны в сравнении с некоторыми американскими нефинансовыми компаниями. Гендиректор JPMorgan Джейми Даймон в прошлом году заработал в 364 раза больше медианного сотрудника банка: почти $30 млн против немногим менее $78 000.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}