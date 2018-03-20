Менеджмент / Зарплаты и занятость
Статья опубликована в № 4529 от 20.03.2018 под заголовком: Почему женщины меньше зарабатывают

Почему женщины зарабатывают меньше, чем мужчины

Ученые изучили причины гендерных зарплатных разрывов в Uber
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За последние пять лет в таких странах, как Австралия, Япония, Германия, Литва, Швеция, Швейцария или Великобритания, были предложены либо приняты законы, обязывающие компании анализировать зарплаты сотрудников и публиковать данные о гендерном разрыве. Но уже стало понятно, что определить причину разрыва по этим данным очень трудно.

Когда новые требования стали вступать в силу, обнаружились две проблемы. Первая – как получить от компаний хоть сколько-нибудь полезную информацию. Вторая – неточная формулировка вопросов, как показало исследование гендерного разрыва доходов водителей Uber.

Первую проблему легко проиллюстрировать на примере Великобритании. Правительство обязало компании со штатом сотрудников более 250 человек к апрелю опубликовать данные о среднем и медианном зарплатном разрыве. Более 30 компаний уже заявили, что и средний, и медианный разрыв у них равен нулю, а это статистически неправдоподобно. Одна компания отчиталась о медианном разрыве в 116%, что невозможно. До сих пор данные опубликовала только каждая шестая компания.

Противоположностью отрывочным данным по Великобритании выглядит исследование, проведенное по другую сторону Атлантики. Компания Uber в сотрудничестве с учеными проанализировала доходы более 1 млн своих водителей в США и продемонстрировала, насколько полезным может быть скрупулезный анализ.

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