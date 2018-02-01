Разнообразие руководящего состава увеличивает прибыль

Чем больше в менеджменте выходцев из других отраслей и женщин-руководительниц, тем она выше - BCG

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Варвара Гранкова

Авторы исследования изучили руководящий состав более чем 1700 компаний из восьми стран мира: возраст, пол, национальность и карьерный путь каждого. Они также анализировали выручку компаний от услуг, запущенных в последние три года.

Оказалось, что существует прямая связь между многообразием управленцев и инновациями: разнообразные по составу (диверсифицированные) команды вырабатывают более эффективные стратегические решения, легче преодолевают проблемы и формулируют новые идеи, говорит Росио Лоренцо, партнер The Boston Consulting Group (BCG). В результате выручка от инновационных продуктов и услуг у таких компаний на 20% выше, чем у организаций с более однородным составом руководителей, а их прибыль EBIT приблизительно на 10% выше.

BCG создала модель компании со штатом 50 000 человек, которой управляют 1500 руководителей. Расчеты показали, что достаточно включить 30 человек из другой отрасли в команду руководителей – и выручка от инноваций вырастет на 1%. Такой же результат получается от включения в команду 39 женщин-руководителей, пишут авторы исследования. «Ведомости» изучили опыт нескольких крупных российских компаний.

Женщины

В России о диверсификации руководящего состава всерьез задумываются только крупные компании, средний бизнес интуитивно понимает, что разнообразие управленцев полезно, однако системно об этом не думает, рассказывает партнер BCG, руководитель экспертной практики по работе с госсектором в России Константин Полунин. Он отмечает, что российские компании время от времени назначают на высшие должности женщин, но делают это не ради диверсификации, а просто потому, что женщинам, пробившимся наверх, в России надо быть по эффективности на голову выше коллег-мужчин.

Например, в компании «Северсталь менеджмент» в руководстве 15 мужчин и женщина – технический директор Агнес Риттер. Она пришла в компанию из BCG, где была консультантом и занималась операционной и организационной эффективностью в тяжелой и нефтяной промышленности. Представители «Северстали» не ответили на вопрос, какие свежие идеи и подходы принесла в «Северсталь» Риттер.

По данным Grant Thornton, доля женщин на высших должностях в России даже выше, чем в других странах: 47% против 18% в Германии и 7% в Японии. Но женщин-руководителей больше в медийном секторе, финансах и коммуникациях и почти нет в промышленности. Они в основном возглавляют службы управления персоналом и бухгалтерию.

Однако, по оценкам BCG, из выборки топ-100 российских компаний капитализация восьми компаний, где в совет директоров входили женщины, в кризис падала медленнее, а в 2015–2016 гг. восстанавливалась быстрее, чем капитализация 16 компаний, где в совете директоров женщины были в 2010 г., но в 2016 г. их там уже не было.

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