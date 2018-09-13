Кандидаты все чаще врут работодателям
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Владимир Волошин, совладелец компании Ironstar, которая организует любительские соревнования по триатлону, уже несколько лет проверяет всех кандидатов через службу безопасности. Делать это он стал после того, как чуть не нанял в компанию маркетолога с сомнительной репутацией. На собеседовании тот отвечал на все вопросы, выглядел профессионалом и был настолько обаятелен, что понравился всему руководству. Однако послужной список кандидата в резюме настораживал: маркетолог успел поработать в нескольких крупных компаниях, но нигде не задерживался дольше года.
Отдел персонала Ironstar обзвонил пять компаний из списка: три компании наотрез отказались говорить о кандидате, а еще две назвали его шантажистом. Выяснилось, что маркетолог устраивался на работу, выяснял, что в компании не так, и через некоторое время начинал угрожать руководству, что пожалуется на компанию в госорганы. За молчание он требовал деньги, и его увольняли с отступными, которые доходили до 1 млн руб.
По данным исследования портала для подбора персонала JungleJobs, опросившего 226 компаний, 83% работодателей сталкиваются с тем, что кандидаты лгут (либо недоговаривают, либо приукрашивают информацию о себе). Чаще кандидаты приукрашивают свои навыки, способности и опыт работы (79% респондентов сообщили об этом), должности и зарплаты на прошлой работе (46%), а также причины ухода из предыдущей компании (43%). Однако работодатели признаются, что и сами иногда обманывают кандидатов, неправильно информируя их о фактической зарплате и перспективах роста (26%), необходимости командировок (25%) или наборе обязанностей (23%). «Ведомости» выясняли, врут ли кандидаты сейчас больше, чем прежде, и как это влияет на процессы подбора кадров.
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