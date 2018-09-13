Кандидаты все чаще врут работодателям

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Варвара Гранкова

Владимир Волошин, совладелец компании Ironstar, которая организует любительские соревнования по триатлону, уже несколько лет проверяет всех кандидатов через службу безопасности. Делать это он стал после того, как чуть не нанял в компанию маркетолога с сомнительной репутацией. На собеседовании тот отвечал на все вопросы, выглядел профессионалом и был настолько обаятелен, что понравился всему руководству. Однако послужной список кандидата в резюме настораживал: маркетолог успел поработать в нескольких крупных компаниях, но нигде не задерживался дольше года.

Отдел персонала Ironstar обзвонил пять компаний из списка: три компании наотрез отказались говорить о кандидате, а еще две назвали его шантажистом. Выяснилось, что маркетолог устраивался на работу, выяснял, что в компании не так, и через некоторое время начинал угрожать руководству, что пожалуется на компанию в госорганы. За молчание он требовал деньги, и его увольняли с отступными, которые доходили до 1 млн руб.

По данным исследования портала для подбора персонала JungleJobs, опросившего 226 компаний, 83% работодателей сталкиваются с тем, что кандидаты лгут (либо недоговаривают, либо приукрашивают информацию о себе). Чаще кандидаты приукрашивают свои навыки, способности и опыт работы (79% респондентов сообщили об этом), должности и зарплаты на прошлой работе (46%), а также причины ухода из предыдущей компании (43%). Однако работодатели признаются, что и сами иногда обманывают кандидатов, неправильно информируя их о фактической зарплате и перспективах роста (26%), необходимости командировок (25%) или наборе обязанностей (23%). «Ведомости» выясняли, врут ли кандидаты сейчас больше, чем прежде, и как это влияет на процессы подбора кадров.