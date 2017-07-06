Компании все чаще увольняют работников из-за сообщений в соцсетях
- Елена Горелова,
- Алексей Полоротов
- / Ведомости
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Виюне PR-директор «Мегафона» Петр Лидов опубликовал пренебрежительный твит о несовершеннолетних участниках акций протеста. После этого «Ведомостям» стало известно, что он увольняется из компании. К PR-директору у руководства компании и раньше были претензии и твит стал последней каплей, говорили источники. Сам Лидов написал в Facebook, что это «чушь процентов на 80». Гендиректор «Мегафона» Сергей Солдатенков объяснил увольнение Лидова его желанием перейти на другую работу.
Это не первый громкий случай увольнения сотрудника после сомнительных высказываний в соцсетях. 22 июня работы лишилась Анна Любезнова, сотрудник пресс-службы минздрава Астраханской области. Накануне в Facebook она прокомментировала пост о сборе денег для тяжелобольной девушки. Она написала, что необходимые для лечения одного человека 30 млн руб. – слишком большая сумма и ее могло бы хватить на жилье для 12 семей в Астрахани. На следующий день ее уволили. В минздраве области открестились от комментария Любезновой, заявив, что высказывание по поводу пациентки – ее личная точка зрения, а не министерства.
В России участились случаи увольнения сотрудников из-за сообщений в соцсетях, знает Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права компании «Хренов и партнеры». Работодатели считают, что своими некорректными высказываниями сотрудники подрывают имидж компании и наносят вред бизнесу, уточняет юрист.
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