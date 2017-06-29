PR-директор «Мегафона» покидает компанию после поста в соцсетях

Последней каплей стал твит Лидова об участниках июньского протеста (опубликован 14 июня), говорят собеседники «Ведомостей» М. Стулов / Ведомости

Директор по связям с общественностью «Мегафона» Петр Лидов покидает компанию. Об этом рассказали четверо его знакомых. По их словам, Лидов сейчас в отпуске, на работу он не вернется. Собеседники «Ведомостей» знают, что компания уже подыскивает PR-директору замену. Один из людей, получивший предложение от HR-специалистов, это подтвердил.

По словам источников, в компании в целом давно не очень довольны Лидовым. В частности, по словам одного из собеседников, у руководства вызывало вопросы то, что он долгое время совмещал должность PR-директора с работой в качестве ведущего на телевидении.

Недавно у «Мегафона» случились две крупные аварии, в результате которых абоненты оператора не могли совершать звонки. Стратегия, которую выбрал Лидов для освещения этих событий, не понравилась компании, знают два его знакомых. Сотрудник оператора признает, что нарекания по работе Лидова и правда были.

Сам Лидов написал в Facebook, что это «чушь процентов на 80»: «отдельная просьба к «анонимным источникам». Если кто-то себя узнал в них - дайте мне знать, что это именно Вы».

Последняя капля

Однако последней каплей стал твит Лидова об участниках июньского протеста (опубликован 14 июня), говорят собеседники «Ведомостей». Тогда по всей России прошли массовые акции протеста против коррупции, только в Москве задержали более 800 человек, 126 из которых – несовершеннолетние.

Лидов назвал их в своем твиттере «малолетними дегенератами». На следующий день он извинился перед читателями и объяснил «Медузе» свой поступок так: «Просто я был там рядом, гулял с дочкой, все было так хорошо, было такое хорошее настроение, а потом началось вот это».

Лидов сказал «Ведомостям», что не будет комментировать «слухи о своем увольнении». Представитель «Мегафона» подтвердил, что PR-директор находится в отпуске, информацию «Ведомостей» об увольнении также не комментирует. Между тем в одном из своих постов в фейсбуке Лидов написал, что редакция колонки «Пока вы спали» (ежедневная сводка новостей за авторством Лидова) отправляется в отпуск, чтобы «среди прочего подумать о своей дальнейшей профессиональной судьбе».

В 2012 г. Сбербанк уволил сотрудницу управления по связям с общественностью, опубликовавшую в микроблоге банка в Twitter шутку, вызвавшую возмущение Союза пенсионеров России. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Пост девушки цитирует «РИА Новости»: «Народный лайфхак: Если на стене мелом написать «Сбербанк», у стены образуется очередь из 30 пенсионерок. Кто пробовал? Работает?»

Тогда Сбербанк опубликовал на своем сайте официальные извинения от имени заместителя председателя правления банка Беллы Златкис. В послании Златкис от имени Сбербанка принесла извинения пенсионерам Российской Федерации за неуместную шутку, допущенную сотрудником банка в сети Twitter.